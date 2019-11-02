«Локомотив» обыграл петербургскую команду «СКА». Взгляд на игру

«Локомотив» второй раз обыгрывает петербургский «СКА». В предыдущей встрече «армейцы» уступили в Ярославле в овертайме (4:3). Теперь «железнодорожникам »удалось одолеть оппонентов в основное время с минимальным отрывом (1:2). ⠀ Наконец-то в стартовом составе смог выступить Антон Ландер, реабилитировавшийся после травмы. Ворота «Локомотива», как и в большинстве матчей, защищал Илья Коновалов. ⠀ В первом периоде соперники попеременно атаковали друг друга, но бросков в створ ворот совершили мало (6 и 8). И «СКА», и «Локомотив» много удалялись на протяжении всей игры.



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Счёт открыли «армейцы» во втором периоде на 8-й минуте. С передачи Сергея Плотникова и Антона Белова шайбу забросил Йоонас Кемппайнен. Спустя 11 минут ярославцы забили ответный гол. Николай Коваленко, двадцатилетний нападающий, набрал в этом сезоне 5 очков. На последней минуте второго периода за удар соперника головой удалили Илью Каблукова на 5 минут.

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Уже в третьем периоде большинство реализовал Стефан да Коста, игрок на этот раз 3-го звена «Локомотива». После этого разъярённые армейцы так и не смогли победить и набрать долгожданные очки. Петербуржцы стали лучше во многих показателях, например, броски в створ ворот (37/17), выигранные вбрасывания (38/20). Но это не повлияло на итоговый счёт матча: 1:2.

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Ярославцы остались на 8 месте с 24 очками. Следующие игры «Локомотив» проведёт на домашней арене против «Адмирала», «Сибири», «Нефтехимика», «Салават Юлаева».

