«Локомотив» навёрстывает упущенное



«Локомотив» начинает реабилитироваться за провальный старт этого сезона. Причиной тому послужили усиление всех позиций и смена главного тренера. Команда стала показывать более стабильный результат и постепенно набирать очки. Сегодня в стартовом составе «Локомотива» успешно дебютировал ярославский защитник Михаил Сидоров.

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На примере изменения действий хоккеистов против «Йокерита» видна разница между игрой команды в сентябре и сейчас. Прошлый матч закончился разгромной победой финского клуба со счётом 1:4. В этом матче ярославцы провели больше времени в атаке и в принципе выглядели намного увереннее.

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На 2-й минуте первого периода Артём Ильенко открывает счёт. Нападающий второго звена точным щелчком под перекладину забрасывает желанную шайбу. После этого гола обе команды начали быстрый хоккей. Но к результату это в первой двадцатиминутке так и не привело. У ярославцев появился шанс эффективно поиграть в большинстве после удаления Хенрика Хаапала. Однако железнодорожники не смогли это сделать.

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Во втором периоде ярославцы также порадовали своих болельщиков одним голом. На 5-й минуте шайбу забросил Никита Черепанов, защитник второго звена. Оставшееся время команды провели в попеременных атаках, не завершившихся голами.

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В последней двадцатиминутке «Локомотив» почти не оставил сопернику надежды на победу. На 7-й минуте после точной передачи Михаила Сидорова Павел Кудрявцев оказался один на один с вратарем финнов. Обыграв Яниса Калниньша, нападающий отправил шайбу в ворота оппонентов.



Радость от победы немного омрачил гол, забитый на 19-й минуте Йессе Йоэнсуу. В конце матча финны сняли вратаря. И после этого шайбой в пустые ворота отметился Стефан да Коста. Итоговый счёт на табло: 1:4 в пользу железнодорожников.



Поздравим Илью Коновалова и других вратарей «Локомотива» с их профессиональным праздником и поблагодарим за надёжную защиту ворот!

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Выездная серия завершится для «Локомотива» встречей со «СКА», с которыми совсем недавно состоялась настоящая ледовая битва. Матч пройдёт 2 ноября в 17:00 по московскому времени.

