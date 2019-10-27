Мэр Ярославля показал, как качается на турниках во дворе. На заднем фоне машины запарковали газон

На кофте мэра надпись You are despicable, что переводится с английского как «ты подлый»

Мэр Ярославля поделился видео своей утренней тренировки на уличных турниках. Владимир Волков сделал несколько упражнений: подтягивания, отжимания на брусьях и упражнение на пресс.

В спортивных трениках и футболке с надписью на английском You are despicable, что переводится как «ты подлый», глава города призывал всех быть спортивными.

— Всем доброе утро. Занимайтесь спортом в Ярославле, — с улыбкой произнёс Владимир Волков.

Внимательные подписчики заметили, что уличные турники — это хорошо, а запаркованные во дворе газоны — уже не очень. И действительно, на заднем фоне за турниками отчётливо видны нарушители парковки, к которым, похоже, никаких санкций не применяется.