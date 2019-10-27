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Спорт

Мэр Ярославля показал, как качается на турниках во дворе. На заднем фоне машины запарковали газон

Владимир Волков продемонстрировал несколько упражнений на улице

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На кофте мэра надпись You are despicable, что переводится с английского как «ты подлый»

На кофте мэра надпись You are despicable, что переводится с английского как «ты подлый»

Мэр Ярославля поделился видео своей утренней тренировки на уличных турниках. Владимир Волков сделал несколько упражнений: подтягивания, отжимания на брусьях и упражнение на пресс. 

В спортивных трениках и футболке с надписью на английском You are despicable, что переводится как «ты подлый», глава города призывал всех быть спортивными.

— Всем доброе утро. Занимайтесь спортом в Ярославле, — с улыбкой произнёс Владимир Волков. 

Внимательные подписчики заметили, что уличные турники — это хорошо, а запаркованные во дворе газоны — уже не очень. И действительно, на заднем фоне за турниками отчётливо видны нарушители парковки, к которым, похоже, никаких санкций не применяется. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Гость
    27 окт 2019 в 12:07

    А чего так слабо: 3 раза подтянулся, 6 раз отжался, и весь запыхался !

    Ирина
    27 окт 2019 в 12:04

    А мне нравится этот мэр! Успехов ему и в спорте и в работе!!! Молодец!!!

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 11:49

    Ну это как в песне про понты, кто-то мерседес купил а кто-то нет)