«Локомотив» переиграл «СКА» с отрывом в одну шайбу



«Локомотив» вырвал волевую победу у петербургского «СКА» в дополнительное время. В течение матча болельщикам ярославцев не раз пришлось поволноваться, но железнодорожники доказали, что способны вернуть свою былую мощь. Выигрыши у таких команд, как «Барыс» и «СКА», в настоящее время как никогда важны для команды.

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В сегодняшнем матче ворота «Локомотива» были доверены 19-летнему Даниилу Исаеву. Хоккеист не раз спас ворота своей команды, оправдывая надежды тренера.

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На 4 минуте первого периода счёт открыли армейцы, а именно Александр Барабанов. Но у «Локомотива» почти сразу появился шанс ответить в большинстве своим оппонентам. Шайбу в очередной раз забросил защитник 1 звена Якуб Накладал. Правда, после этого ярославский защитник Даниил Апальков был удалён за задержку соперника клюшкой. И на этот раз петербуржцы реализовали большинство. Дублем отметился Александр Барабанов.

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После насыщенного первого периода во второй двадцатиминутке темп игры снизился. Правда, ярославцы вновь смогли сравнять счёт. Гол забил ещё один защитник «Локомотива» Роман Савченко.

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На 7 минуте третьего периода железнодорожники стали вести в счете. Шайбу забросил нападающий второго звена Артём Ильенко. Она стала первым голом молодого хоккеиста в новом сезоне. Армейцы стали яростно атаковать соперника. Это привело к ответному голу на 14 минуте в исполнении Артема Зуба. В основное время команды Запада не смогли решить результат матча.

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В овертайме на седьмой минуте Павел Кудрявцев отправил шайбу в ворота противника. Итоговый счёт матча: 4:3 в пользу ярославцев. Непростая победа сохранила турнирное положение «Локомотива» - восьмое место. Борьбу за очки команда продолжит на выезде. И, кстати, его соперником снова станет «СКА».

