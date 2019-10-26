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«Локомотив» переиграл «СКА» с отрывом в одну шайбу

В течение матча болельщикам ярославцев не раз пришлось поволноваться

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«Локомотив» вырвал волевую победу у петербургского «СКА» в дополнительное время

«Локомотив» вырвал волевую победу у петербургского «СКА» в дополнительное время


«Локомотив» вырвал волевую победу у петербургского «СКА» в дополнительное время. В течение матча болельщикам ярославцев не раз пришлось поволноваться, но железнодорожники доказали, что способны вернуть свою былую мощь. Выигрыши у таких команд, как «Барыс» и «СКА», в настоящее время как никогда важны для команды.

В сегодняшнем матче ворота «Локомотива» были доверены 19-летнему Даниилу Исаеву. Хоккеист не раз спас ворота своей команды, оправдывая надежды тренера.

На 4 минуте первого периода счёт открыли армейцы, а именно Александр Барабанов. Но у «Локомотива» почти сразу появился шанс ответить в большинстве своим оппонентам. Шайбу в очередной раз забросил защитник 1 звена Якуб Накладал. Правда, после этого ярославский защитник Даниил Апальков был удалён за задержку соперника клюшкой. И на этот раз петербуржцы реализовали большинство. Дублем отметился Александр Барабанов.

После насыщенного первого периода во второй двадцатиминутке темп игры снизился. Правда, ярославцы вновь смогли сравнять счёт. Гол забил ещё один защитник «Локомотива» Роман Савченко.

На 7 минуте третьего периода железнодорожники стали вести в счете. Шайбу забросил нападающий второго звена Артём Ильенко. Она стала первым голом молодого хоккеиста в новом сезоне. Армейцы стали яростно атаковать соперника. Это привело к ответному голу на 14 минуте в исполнении Артема Зуба. В основное время команды Запада не смогли решить результат матча.

В овертайме на седьмой минуте Павел Кудрявцев отправил шайбу в ворота противника. Итоговый счёт матча: 4:3 в пользу ярославцев. Непростая победа сохранила турнирное положение «Локомотива» - восьмое место. Борьбу за очки команда продолжит на выезде. И, кстати, его соперником снова станет «СКА».

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