«Локомотив» меняет состав: кто уходит из ярославского клуба и приходит в него

Ещё только вчера болельщики «Локомотива» узнали радостную новость: состав команды пополнил шведский нападающий Магнус Пяярви. Сегодняшний день также поразил ярославцев изменениями.

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Один из лучших бомбардиров «Локомотива» Тай Ратти помещён на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги. Нападающий заработал в этом сезоне в 16 играх 9 очков по системе гол + пас (3 + 6). Хоккеист не раз спасал свой клуб в сложных ситуациях, выступая в первом звене в большинстве матчей. Напомним: Тай Ратти был куплен «Локомотивом» лишь в этом сезоне. Прежде нападающий выступал в НХЛ за канадский клуб «Эдмонтон Ойлерз».

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Также стало известно об отправке защитника Максима Афанасьева в «Буран», играющий в ВХЛ. В этом сезоне хоккеист провёл за «Локомотив» 9 матчей, сделав 1 результативный пас. Игроку 21 год, поэтому, если он будет показывать успешную игру в ВХЛ, у него появится шанс вернуться в Ярославль.

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В обновлённом составе «Локомотив» проведёт матч уже завтра. И болельщики смогут оценить изменения в 19:30 по московскому времени на «Арене-2000».

