23 октября среда
СЕЙЧАС +9°С
usd 63.80
eur 70.96

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 63.80
eur 70.96

Все новости

Все новости
Спорт

«Локомотив» меняет состав: кто уходит из ярославского клуба и приходит в него

Игру обновлённой команды болельщики смогут оценить уже 24 октября

Поделиться

1 909
1 Обсудить
Тай Ратти и Максим Афанасьев не сыграют в следующем матче&nbsp;

Тай Ратти и Максим Афанасьев не сыграют в следующем матче 

Ещё только вчера болельщики «Локомотива» узнали радостную новость: состав команды пополнил шведский нападающий Магнус Пяярви. Сегодняшний день также поразил ярославцев изменениями.

Один из лучших бомбардиров «Локомотива» Тай Ратти помещён на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги. Нападающий заработал в этом сезоне в 16 играх 9 очков по системе гол + пас (3 + 6). Хоккеист не раз спасал свой клуб в сложных ситуациях, выступая в первом звене в большинстве матчей. Напомним: Тай Ратти был куплен «Локомотивом» лишь в этом сезоне. Прежде нападающий выступал в НХЛ за канадский клуб «Эдмонтон Ойлерз».

Также стало известно об отправке защитника Максима Афанасьева в «Буран», играющий в ВХЛ. В этом сезоне хоккеист провёл за «Локомотив» 9 матчей, сделав 1 результативный пас. Игроку 21 год, поэтому, если он будет показывать успешную игру в ВХЛ, у него появится шанс вернуться в Ярославль.

В обновлённом составе «Локомотив» проведёт матч уже завтра. И болельщики смогут оценить изменения в 19:30 по московскому времени на «Арене-2000».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

хоккейХК «Локомотив»

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    23 окт 2019 в 20:21

    "Напомним: Тай Ратти был куплен «Локомотивом» лишь в этом сезоне. Прежде нападающий выступал в НХЛ за канадский клуб «Эдмонтон Ойлерз»."

    В НХЛ играков ни продают, ни покупают.