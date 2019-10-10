На должность главного тренера ярославского «Локомотива» рассматривают Дэвида Немировски

Сегодня болельщики ярославского «Локомотива» обсуждают новость о том, что клуб рассматривает Дэвида Немировски в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Это стало известно после сообщения RT, в котором авторы ссылаются на источник в хоккейном клубе.



— Немировски возглавляет «Торпедо» с 2018 года, — уточняется в сообщении. — На данный момент нижегородцы занимают четвёртое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Локомотив» же находится на 11-й позиции.

