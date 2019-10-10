На должность главного тренера ярославского «Локомотива» рассматривают Дэвида Немировски

Сегодня болельщики ярославского «Локомотива» обсуждают новость о том, что клуб рассматривает Дэвида Немировски в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Это стало известно после сообщения RT, в котором авторы ссылаются на источник в хоккейном клубе.
— Немировски возглавляет «Торпедо» с 2018 года, — уточняется в сообщении. — На данный момент нижегородцы занимают четвёртое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Локомотив» же находится на 11-й позиции.
В руководстве хоккейного клуба «Локомотив» сообщили, что ищут нового главного тренера.
— Работаем, сроков не обозначено, — рассказал РИА «Новости» генеральный менеджер ярославского «Локомотива» Юрий Лукин. — Кандидатов немного.
Недавно хоккейный клуб «Локомотив» решил проститься с уже бывшим главным тренером Крэйгом МакТавишем. Канадского специалиста, контракт с которым был подписан этой весной на два года, освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. А накануне появилась информация, что новым главным тренером ярославского «Локомотива» может стать финский специалист Кари Ялонен, но после появилось опровержение.