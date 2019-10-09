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В ярославском «Локомотиве» рассказали, как идут поиски нового главного тренера

На эту тему высказался генеральный менеджер хоккейного клуба

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На месте и. о. главного тренера «Локомотива» работает спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев

На месте и. о. главного тренера «Локомотива» работает спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев

В руководстве хоккейного клуба «Локомотив» сообщили, что ищут нового главного тренера.

— Работаем, сроков не обозначено, — рассказал РИА «Новости» генеральный менеджер ярославского «Локомотива» Юрий Лукин. — Кандидатов немного.

Недавно хоккейный клуб «Локомотив» решил проститься с уже бывшим главным тренером Крэйгом МакТавишем. Канадского специалиста, контракт с которым был подписан этой весной на два года, освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. А накануне появилась информация, что новым главным тренером ярославского «Локомотива» может стать финский специалист Кари Ялонен, но после появилось опровержение.

Под руководством Ардашева «Локомотив» провел шесть матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал лишь две победы. Вчера в ворота ярославцев четыре безответные шайбы забросили игроки казанского «Ак Барса».

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Мирный Житель
    9 окт 2019 в 20:39

    Может уже хватит пилить бабки? Чего не понятно высшему руководству РЖД!? Пора на покой господину Яковлеву и его команде. На достойную пенсию он себе ( и не только) уже "заработал".

    Гость .
    9 окт 2019 в 18:37

    Цирк Шапито, да и только.какой нормальный тренер сюда пойдет?

    лучший
    9 окт 2019 в 17:04

    Юрий Викторович, давайте уже на покой вместе с Юрием Николаевичем.. хватит издеваться над хоккейной общиной Ярославля!