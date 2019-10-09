В ярославском «Локомотиве» рассказали, как идут поиски нового главного тренера

В руководстве хоккейного клуба «Локомотив» сообщили, что ищут нового главного тренера.



— Работаем, сроков не обозначено, — рассказал РИА «Новости» генеральный менеджер ярославского «Локомотива» Юрий Лукин. — Кандидатов немного.



Недавно хоккейный клуб «Локомотив» решил проститься с уже бывшим главным тренером Крэйгом МакТавишем. Канадского специалиста, контракт с которым был подписан этой весной на два года, освободили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. А накануне появилась информация, что новым главным тренером ярославского «Локомотива» может стать финский специалист Кари Ялонен, но после появилось опровержение.

