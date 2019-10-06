Матч «Локомотив» — «Авангард» в Ярославле начнётся сегодня с минуты молчания

Самвелу Мнацияну было всего 29 лет

Сегодняшний матч «Локомотив» — «Авангард» в Ярославле начнётся с минуты молчания. Как и все игры, которые проводят сегодня клубы КХЛ. Минутой молчания почтят память погибшего защитника клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна.

— Хоккейный мир понёс ещё одну утрату... Хоккейный клуб «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким хоккеиста. Все сегодняшние матчи КХЛ начнутся с минуты молчания, — написал на своей странице во «Вконтакте» ярославский клуб «Локомотив».

Защитник новосибирского хоккейного клуба умер от рака — Самвел боролся с тяжёлой болезнью больше года. Сегодня, 6 октября, информацию о смерти игрока подтвердила Федерация хоккея России на своём официальном сайте.