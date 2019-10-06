Матч «Локомотив» — «Авангард» в Ярославле начнётся сегодня с минуты молчания

Сегодняшний матч «Локомотив» — «Авангард» в Ярославле начнётся с минуты молчания. Как и все игры, которые проводят сегодня клубы КХЛ. Минутой молчания почтят память погибшего защитника клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна.
— Хоккейный мир понёс ещё одну утрату... Хоккейный клуб «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким хоккеиста. Все сегодняшние матчи КХЛ начнутся с минуты молчания, — написал на своей странице во «Вконтакте» ярославский клуб «Локомотив».
Защитник новосибирского хоккейного клуба умер от рака — Самвел боролся с тяжёлой болезнью больше года. Сегодня, 6 октября, информацию о смерти игрока подтвердила Федерация хоккея России на своём официальном сайте.
— 5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск), «Адмирал» и «Сибирь», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации.
Как уточняют наши коллеги с портала NGS.RU, причиной развития рака могла стать травма во время игры.
Сегодня игра в Ярославле на «Арене-2000» начнётся в 17:00.