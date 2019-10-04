После серии поражений болельщиков «Локомотива» лишили возможности ругать команду в социальных сетях

— Казалось бы, что «магнитка» на дне, но снизу постучался «Локомотив», — написал Александр Здоровяков в официальной группе хоккейного клуба во «ВКонтакте».

Эмоции у болельщиков ярославской команды били через край. Многие полезли в социальные сети, чтобы высказать всё, что накипело.

Вчера ярославский «Локомотив» на выезде проиграл «Металлургу» из Магнитогорска со счётом 3:5. Это стало третьим поражением команды кряду — до этого железнодорожники потерпели поражения в матчах с «Трактором» и «Автомобилистом». Причём вчерашней проигрыш ярославцев стал 8-м в 12 матчах нынешнего сезона.

И это далеко не самый грубый комментарий — другие ругались сильнее. Но не все желающие смогли высказаться в адрес игроков и руководства клуба — комментарии в какой-то момент закрыли.

— Я зашёл в группу около 9 часов вечера — комментарии было оставить нельзя, хотя потом, когда все успокоились, их снова открыли, — жалуется болельщик «Локомотива» Олег Суворов. — Но, судя по всему, модератор не стал удалять то, что уже понаписали люди, потому что до сих пор есть не очень лестные отзывы.

В пресс-службе «Локомотива» говорят, что закрыли комментарии в социальной сети по решению клуба.

— Болельщикам есть где высказаться, кроме группы во «ВКонтакте», — есть гостевая книга, — объяснил пресс-атташе хоккейного клуба «Локомотив» Александр Саханов.

Следующие три игры «Локомотив» проведет на домашней арене: 6 октября железнодорожникам предстоит сразиться с «Авангардом», 8-го числа — с «Ак Барсом» и 10-го — с «Сочи».