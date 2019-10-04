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После серии поражений болельщиков «Локомотива» лишили возможности ругать команду в социальных сетях

К игрокам и руководству ярославского клуба у любителей хоккея накопилось много вопросов

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Выплеснуть свой гнев после серии поражений команды смогли не все болельщики «Локомотива»

Выплеснуть свой гнев после серии поражений команды смогли не все болельщики «Локомотива»

Вчера ярославский «Локомотив» на выезде проиграл «Металлургу» из Магнитогорска со счётом 3:5. Это стало третьим поражением команды кряду — до этого железнодорожники потерпели поражения в матчах с «Трактором» и «Автомобилистом». Причём вчерашней проигрыш ярославцев стал 8-м в 12 матчах нынешнего сезона.

Эмоции у болельщиков ярославской команды били через край. Многие полезли в социальные сети, чтобы высказать всё, что накипело.

— Казалось бы, что «магнитка» на дне, но снизу постучался «Локомотив», — написал Александр Здоровяков в официальной группе хоккейного клуба во «ВКонтакте».

И это далеко не самый грубый комментарий — другие ругались сильнее. Но не все желающие смогли высказаться в адрес игроков и руководства клуба — комментарии в какой-то момент закрыли.

— Я зашёл в группу около 9 часов вечера — комментарии было оставить нельзя, хотя потом, когда все успокоились, их снова открыли, — жалуется болельщик «Локомотива» Олег Суворов. — Но, судя по всему, модератор не стал удалять то, что уже понаписали люди, потому что до сих пор есть не очень лестные отзывы.

В пресс-службе «Локомотива» говорят, что закрыли комментарии в социальной сети по решению клуба.

— Болельщикам есть где высказаться, кроме группы во «ВКонтакте», — есть гостевая книга, — объяснил пресс-атташе хоккейного клуба «Локомотив» Александр Саханов.

Следующие три игры «Локомотив» проведет на домашней арене: 6 октября железнодорожникам предстоит сразиться с «Авангардом», 8-го числа — с «Ак Барсом» и 10-го — с «Сочи».

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Разработчик
    4 окт 2019 в 12:32

    Есть же еще дурачки, считающие, что их мнение для клуба очень важно.

    Гость
    4 окт 2019 в 13:06

    А как хотели то?Чтобы их восхваляли и в аэропорту может с цветами встретили?

    СапогОФФ
    4 окт 2019 в 12:37

    Необъяснимая фигня... чес слово.