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Знаменитый футбольный клуб «Ювентус» пригласил болельщиков в Ярославль

Об этом он написал в своём твиттере

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За итальянский клуб играет Криштиану Роналду&nbsp;

За итальянский клуб играет Криштиану Роналду 

Знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус», за который играет звезда спорта Криштиану Роналду, написал в своём твиттере болельщикам, что надо ехать в гости к хоккейному «Локомотиву» в Ярославль, а не к футбольному в Москву. «Ювентус» объявил о продаже билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива», но по ошибке отметил в посте аккаунт нашей хоккейной команды. Тем не менее ярославцы были не против таких гостей, а москвичи попросили футболистов быть осторожными на льду.

— Ну, мы будем рады видеть «Ювентус» на нашем льду, — написал в паблике болельщиков ярославского «Локомотива» Павел Музыка.

Так изначально выглядел пост

Так изначально выглядел пост

Спустя час «Ювентус» выпустил новый исправленный пост с ФК «Локо».

Мы часто пишем новости о хоккейном клубе. Например, последняя громкая — выгнали главного тренера «Локомотива» Крэйга МакТавиша. И на первой же игре после отставки МакТавиша наши хоккеисты одержали блестящую победу. Хотя до этого была череда проигрышей.

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