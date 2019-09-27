Знаменитый футбольный клуб «Ювентус» пригласил болельщиков в Ярославль

Знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус», за который играет звезда спорта Криштиану Роналду, написал в своём твиттере болельщикам, что надо ехать в гости к хоккейному «Локомотиву» в Ярославль, а не к футбольному в Москву. «Ювентус» объявил о продаже билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива», но по ошибке отметил в посте аккаунт нашей хоккейной команды. Тем не менее ярославцы были не против таких гостей, а москвичи попросили футболистов быть осторожными на льду.

