Первая игра без МакТавиша: «Локомотив» разгромил рижское «Динамо». Разбор игры

Сегодня хоккейный «Локомотив» принял первого соперника — рижское «Динамо» — после смены главного тренера ярославцев. Александр Ардашев ещё до начала матча удивил болельщиков кардинальной сменой стартового состава. Из заявки на встречу пропал всеми любимый канадский нападающий Тай Ратти. В первое звено переместились Павел Кудрявцев и Александр Свитов. Ворота были доверены 21-летнему Илье Коновалову.

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Но, несмотря на некоторое недоверие, тактика новоиспеченного тренера оправдала себя. На 16-й минуте счёт открыл Павел Красковский. Нападающий оказался первым на добивании после стремительной атаки «Локомотива».

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Второй период начался с удаления Александра Свитова за задержу соперника клюшкой. Илье Коновалову несколько раз пришлось спасать ворота своей команды. Оказавшись в полном составе, ярославцы вновь атаковали соперника. Артем Ильенко сделал точный пас на Максима Осипова. Нападающий удачно реализовал момент: и счёт на табло 2:0. Но затем «Локомотив» снова играл в меньшинстве. Руслан Рафиков был наказан за задержку игры малым штрафом. Но это не помешало ярославцам забить третий гол в ворота соперника за 5 секунд до сирены. Николай Коваленко стал автором заброшенной шайбы.