Первая игра без МакТавиша: «Локомотив» разгромил рижское «Динамо». Разбор игры

Сегодня хоккейный «Локомотив» принял первого соперника — рижское «Динамо» — после смены главного тренера ярославцев. Александр Ардашев ещё до начала матча удивил болельщиков кардинальной сменой стартового состава. Из заявки на встречу пропал всеми любимый канадский нападающий Тай Ратти. В первое звено переместились Павел Кудрявцев и Александр Свитов. Ворота были доверены 21-летнему Илье Коновалову.
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Но, несмотря на некоторое недоверие, тактика новоиспеченного тренера оправдала себя. На 16-й минуте счёт открыл Павел Красковский. Нападающий оказался первым на добивании после стремительной атаки «Локомотива».
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Второй период начался с удаления Александра Свитова за задержу соперника клюшкой. Илье Коновалову несколько раз пришлось спасать ворота своей команды. Оказавшись в полном составе, ярославцы вновь атаковали соперника. Артем Ильенко сделал точный пас на Максима Осипова. Нападающий удачно реализовал момент: и счёт на табло 2:0. Но затем «Локомотив» снова играл в меньшинстве. Руслан Рафиков был наказан за задержку игры малым штрафом. Но это не помешало ярославцам забить третий гол в ворота соперника за 5 секунд до сирены. Николай Коваленко стал автором заброшенной шайбы.
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В третьем периоде «Локомотиву» удалось поиграть в большинстве. При игре в неравных составах Стефан Да Коста реализовал момент и забил гол. Рижане заменили вратаря, но уже ничто не могло спасти ситуацию.
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Матч завершился громкой победой ярославцев 4:0 и принес первый «сухарь» Илье Коновалову в новом сезоне. «Локомотив» перебросал соперника в створ ворот (27/19) и почти в 2 раза больше выиграл вбрасываний (37/14).
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По итогу стартовых игр ярославский клуб находится на 9-м месте в Западной конференции, имея в запасе 8 очков за 9 матчей.