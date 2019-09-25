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Первая игра без МакТавиша: «Локомотив» разгромил рижское «Динамо». Разбор игры

Новый тренер ярославской команды удивил кардинальной сменой стартового состава

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Наша победа!

Наша победа!

Сегодня хоккейный «Локомотив» принял первого соперника — рижское «Динамо» — после смены главного тренера ярославцев. Александр Ардашев ещё до начала матча удивил болельщиков кардинальной сменой стартового состава. Из заявки на встречу пропал всеми любимый канадский нападающий Тай Ратти. В первое звено переместились Павел Кудрявцев и Александр Свитов. Ворота были доверены 21-летнему Илье Коновалову.

Но, несмотря на некоторое недоверие, тактика новоиспеченного тренера оправдала себя. На 16-й минуте счёт открыл Павел Красковский. Нападающий оказался первым на добивании после стремительной атаки «Локомотива».

Второй период начался с удаления Александра Свитова за задержу соперника клюшкой. Илье Коновалову несколько раз пришлось спасать ворота своей команды. Оказавшись в полном составе, ярославцы вновь атаковали соперника. Артем Ильенко сделал точный пас на Максима Осипова. Нападающий удачно реализовал момент: и счёт на табло 2:0. Но затем «Локомотив» снова играл в меньшинстве. Руслан Рафиков был наказан за задержку игры малым штрафом. Но это не помешало ярославцам забить третий гол в ворота соперника за 5 секунд до сирены. Николай Коваленко стал автором заброшенной шайбы.



В третьем периоде «Локомотиву» удалось поиграть в большинстве. При игре в неравных составах Стефан Да Коста реализовал момент и забил гол. Рижане заменили вратаря, но уже ничто не могло спасти ситуацию.

Матч завершился громкой победой ярославцев 4:0 и принес первый «сухарь» Илье Коновалову в новом сезоне. «Локомотив» перебросал соперника в створ ворот (27/19) и почти в 2 раза больше выиграл вбрасываний (37/14).

По итогу стартовых игр ярославский клуб находится на 9-м месте в Западной конференции, имея в запасе 8 очков за 9 матчей.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Вадим
    26 сен 2019 в 01:32

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    Гость
    25 сен 2019 в 23:41

    Уже писал : в " паровозе поменяли машиниста и компанию , но стрелочник остался". Вопрос : кто стрелочник ??? Ну вы просто провидцы ... Я...... Тоже так думаю.