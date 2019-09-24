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«Локомотив» крупно проиграл во втором матче домашней серии

Финский «Йокерит» забил четыре шайбы в ворота ярославского клуба

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«Локомотив» проиграл со счётом 1:4

«Локомотив» проиграл со счётом 1:4

«Локомотив» потерпел крупное поражение от финского «Йокерита» во втором матче домашней серии

Финны открыли счет на пятой минуте, а после удаления капитана железнодорожников Стаффана Кронвалля на одиннадцатой минуте реализовали большинство. За две минуты до конца первого периода Брайан О'Нилл забил третью шайбу в ворота ярославского клуба. «Локомотив» во втором периоде смог отыграть только одну шайбу — за полминуты до сирены отличился Рушан Рафиков. Как ни старались железнодорожники, но сократить разрыв в третьей двадцатиминутке им не удавалось. За две минуты до финала матча «Локомотив» снимает вратаря и пропускает четвёртую шайбу от «Йокерита» в пустые ворота. Матч закончился со счётом 1:4.

Следующую игру «Локомотив» проведёт 25 сентября в «Арене-2000» против рижского «Динамо».

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«Локомотив»хоккей

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    вася
    24 сен 2019 в 10:42

    давно такого не было сливают все подряд

    Роман Григорьев
    24 сен 2019 в 10:14

    Президент Яковлев плюет всем болельщикам в лицо. Только когда он уйдет навсегда, можно начинать строить команду.

    Ално
    24 сен 2019 в 09:50

    Позорище когда одна из лучших команд КХЛ в 8 матчах набирает всего 6 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.