«Локомотив» крупно проиграл во втором матче домашней серии

«Локомотив» потерпел крупное поражение от финского «Йокерита» во втором матче домашней серии.

Финны открыли счет на пятой минуте, а после удаления капитана железнодорожников Стаффана Кронвалля на одиннадцатой минуте реализовали большинство. За две минуты до конца первого периода Брайан О'Нилл забил третью шайбу в ворота ярославского клуба. «Локомотив» во втором периоде смог отыграть только одну шайбу — за полминуты до сирены отличился Рушан Рафиков. Как ни старались железнодорожники, но сократить разрыв в третьей двадцатиминутке им не удавалось. За две минуты до финала матча «Локомотив» снимает вратаря и пропускает четвёртую шайбу от «Йокерита» в пустые ворота. Матч закончился со счётом 1:4.

