«Мне говорят, что я должна быть хрупкой»: в Ярославле женщина-силач гнёт сковородки и арматуру

Вечерами после работы ярославна Елена Клиницкая предпочитает не смотреть сериалы, лёжа на кровати, а тягать железо в зале. Уже почти два года женщина занимается пауэрлифтингом. Елена участвует в силовых шоу, на которых шокирует публику тем, что сворачивает сковородки в рулет, гнёт арматуру и рвёт карточные колоды.

Пауэрлифтинг — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. (Википедия)

— Всех, возможно, удивляет, почему женщина — и силовые виды спорта. Моё прошлое не связано со спортом, но я всегда вела здоровый образ жизни, занималась физкультурой. Насмотревшись силовых шоу, я подумала, а смогу ли я так же. В 2017 году я случайно попала в зал пауэрлифтинга. Мне было очень интересно посмотреть, как тренируются мои дети. И сама начала заниматься с тренером. Так и началась моя спортивная карьера.



Елена считает, что тренироваться нужно три раза в неделю, чтобы не перегружать организм. Упор делает на кисти рук, но они быстрее «забиваются» и устают, в отличие от других мышц.

Спустя год тренировок Елена смогла порвать первую колоду карт Фото: Александра Савельева

У Елены спортивная семья. Муж занимается бегом, дочь — экс-чемпионка мира по карате, а сын имеет несколько разрядов по плаванию и биатлону и тоже увлекается силовыми видами спорта. На школьной линейке он вместе с двоюродным братом устроил силовое шоу. Учителя, родители и ученики были в шоке.

В этом спорте главное не груда мышц, а сила хвата, укрепленные связки и кисти рук Фото: Александра Савельева

— Силовое шоу — это не спорт. Мы просто показываем свои возможности. Я никогда не пыталась никого удивить или унизить.

Помимо силовых шоу Елена организует соревнования по городам России.

— Много лет мы занимались социальной деятельностью: ездили по учебным заведениям и рассказывали детям о вредных привычках и как к ним не прийти. Говорили о вреде табака и алкоголя. Также ездили по стране с силовым шоу, которое я вела. Я тогда ещё не выступала.

Однажды я поняла, что важно не только сказать: «Пить и курить плохо», но и показать результат. Мы решили продвигать армлифтинг, стали проводить простые любительские соревнования в школах. Потом большие. Будет два года, как мы всем этим занимаемся.

Сейчас Елена пытается получить разряд мастера спорта по армлифтингу Фото: Елена Клиницкая / Vk.com

— У нас этот номер называется «Слёзы женщин». Потому что, действительно, сковородки жалко. Все женщины постоянно ахают: «Как же так, портите имущество». Конечно, для людей это шок: выступают сильные мужчины, и вдруг выхожу я, маленькая, хрупкая женщина. У людей сразу возникает вопрос: «А в чем подвох?».

Елена вместе с мужем и сыном Фото: Елена Клиницкая / Vk.com

«Если я для кого-то могу послужить добрым, хорошим примером, то это будет здорово»

— Конечно, всегда встречаешь не только одобрение, но и критику. У меня спрашивали, заняться мне что ли нечем. Говорили, что я женщина, я должна быть хрупкой. Раньше я остро реагировала на критику, сейчас привыкла. Это мой выбор и путь. Не надо путать обычную жизнь и женскую сущность со спортом. Одно другому не мешает. Быть хрупкой, нежной и в то же время спортивной — очень хорошо. Я не потеряла женственность и качества женского характера.

«Я привыкла прислушиваться к своему телу и учусь работать так, чтобы не перегружаться» Фото: Елена Клиницкая / Vk.com

— Поступает множество комментариев: «Да согнуть сковородку может каждый, да любая домохозяйка справится». Нет, не каждая. Я сама только в начале своего пути. Не скажу, что мне легко. Я немного гну гвозди. Но пока у меня недостаточно силы. Но могу погнуть 12, 14-миллиметровую арматуру. Да, это кажется шоком, потому что это необычно. Для меня нет, потому что я тренируюсь.

Видео: Елена Вахрушева

Для меня это как хобби, отвлечение от работы, где я получаю эмоциональную разгрузку. Конечно, остаются синяки, болят руки, да и недёшево это, потому что реквизит стоит денег.

Согнуть арматуру? Запросто! Фото: Елена Клиницкая / Vk.com