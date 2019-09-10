Первая победа в сезоне: «Локомотив» обыграл «Сочи». Фото

С победой!
Фото: Александра Савельева
У фанатов «Локомотива» сегодня радость — ярославская хоккейная команда одержала первую победу в сезоне в домашнем матче. Сражались сегодня с ХК «Сочи».
Сначала на 33-й минуте забил нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко, потом шайбу в ворота соперников отправил Роман Савченко. Гости попытались отыграться (Степан Старков бросил шайбу с близкого расстояния в ворота ярославцев). Но сравнять счет так и не смогли.
И это первая победа в сезоне под руководством нового главного тренера Крэйга МакТавиша.
Несмотря на то, что болельщики не вполне довольны игрой ярославской команды, результат этой игры многих обнадежил.
— Вот и пришла первая победа в чемпионате. Надеемся, наш «Локомотив» ушёл с запасного пути и выехал на победные рельсы. Спасибо Команда! Всех с победой! — написал Владимир Волков в паблике хоккейного клуба «Локомотив».