Первая победа в сезоне: «Локомотив» обыграл «Сочи». Фото

У фанатов «Локомотива» сегодня радость — ярославская хоккейная команда одержала первую победу в сезоне в домашнем матче. Сражались сегодня с ХК «Сочи».

Сначала на 33-й минуте забил нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко, потом шайбу в ворота соперников отправил Роман Савченко. Гости попытались отыграться (Степан Старков бросил шайбу с близкого расстояния в ворота ярославцев). Но сравнять счет так и не смогли.

И это первая победа в сезоне под руководством нового главного тренера Крэйга МакТавиша.