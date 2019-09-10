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Первая победа в сезоне: «Локомотив» обыграл «Сочи». Фото

Ярославцы играли на домашнем льду

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С победой!

Фото: Александра Савельева

У фанатов «Локомотива» сегодня радость — ярославская хоккейная команда одержала первую победу в сезоне в домашнем матче. Сражались сегодня с ХК «Сочи».

Сначала на 33-й минуте забил нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко, потом шайбу в ворота соперников отправил Роман Савченко. Гости попытались отыграться (Степан Старков бросил шайбу с близкого расстояния в ворота ярославцев). Но сравнять счет так и не смогли.

И это первая победа в сезоне под руководством нового главного тренера Крэйга МакТавиша

Гости пытались отыграться, но не смогли

Гости пытались отыграться, но не смогли

Несмотря на то, что болельщики не вполне довольны игрой ярославской команды, результат этой игры многих обнадежил.

— Вот и пришла первая победа в чемпионате. Надеемся, наш «Локомотив» ушёл с запасного пути и выехал на победные рельсы. Спасибо Команда! Всех с победой! — написал Владимир Волков в паблике хоккейного клуба «Локомотив».

Были сегодня на матче? Ищите себя на фото!

Были сегодня на матче? Ищите себя на фото!

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