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«Локомотив» начал хоккейный сезон с крупного поражения

Гости за пять минут забили в ворота ярославской команды четыре шайбы

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«Локомотив» сыграл первый матч сезона

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославле «Локомотив» провёл первую игру нового хоккейного сезона. Соперником в матче открытия стал московский «Спартак».

Счёт на седьмой минуте открыл Павел Кудрявцев. На первый перерыв команды ушли со счётом 1:0, но следующий период заставил болельщиков загрустить — в середине второго игрового отрезка «Спартак» не только сравнял счёт, но и вырвался вперёд с большим преимуществом. За 5 минут в ворота ярославской команды влетело 4 шайбы. В третьем периоде команды обменялись голами. 

Итог матча — крупное поражение «Локомотива» — 2:5.

Следующий матч железнодорожники также проведут в Ярославле 6 сентября. Противником станет нижегородское «Торпедо».

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    4 сен 2019 в 22:29

    Импортный тренер говорит, что есть ещё много над чем надо работать ( ??!)..А мы то думали что предстоящий сезон будет..ПОБЕДНЫМ.

    4 сен 2019 в 23:53

    Ну,и чё скулёж подняли?

    Гость
    4 сен 2019 в 21:56

    Классное начало, пять минут четыре шайбы Яковлев молодец.....отличная работа, развал клуба продолжается, поздравляю!!!