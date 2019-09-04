«Локомотив» начал хоккейный сезон с крупного поражения

«Локомотив» сыграл первый матч сезона
Фото: Александра Савельева
Сегодня в Ярославле «Локомотив» провёл первую игру нового хоккейного сезона. Соперником в матче открытия стал московский «Спартак».
Счёт на седьмой минуте открыл Павел Кудрявцев. На первый перерыв команды ушли со счётом 1:0, но следующий период заставил болельщиков загрустить — в середине второго игрового отрезка «Спартак» не только сравнял счёт, но и вырвался вперёд с большим преимуществом. За 5 минут в ворота ярославской команды влетело 4 шайбы. В третьем периоде команды обменялись голами.
Итог матча — крупное поражение «Локомотива» — 2:5.
Следующий матч железнодорожники также проведут в Ярославле 6 сентября. Противником станет нижегородское «Торпедо».