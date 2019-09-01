Ярославский «Локо» выиграл Кубок мира среди молодёжных команд: фоторепортаж

Ярославский «Локо» одержал победу над сборной канадской «Альберты» в финале Кубка мира «Сириус» среди молодёжных команд. Наши выиграли со счётом 3:0. Две шайбы забил форвард команды Григорий Денисенко. Ещё одну — нападающий Никита Аноховский.

Ранее Путин произвёл вбрасывание шайбы перед матчем «Локо» на Кубке мира «Сириус» Фото: Молодежная хоккейная лига / Vk.com

Чемпионат проходил в Сочи Фото: Молодежная хоккейная лига / Vk.com

Слов нет - одни эмоции! Фото: Молодежная хоккейная лига / Vk.com

— «Локо» не знает поражений на Кубке мира. 16 игр — 16 побед, — написали в группе хоккейного клуба «Локомотив».

Предлагаем посмотреть, как это было, на видео:

Автор: Молодежная хоккейная лига / Vk.com

Ярославцы третий раз в истории поднимают Кубок мира. Впервые это случилось в 2016 году.



Фото: Молодежная хоккейная лига / Vk.com