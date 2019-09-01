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Фоторепортаж

Ярославский «Локо» выиграл Кубок мира среди молодёжных команд: фоторепортаж

Хоккейная команда побеждает второй год подряд

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Гордимся нашими спортсменами!

Фото: Молодежная хоккейная лига / Vk.com

Ярославский «Локо» одержал победу над сборной канадской «Альберты» в финале Кубка мира «Сириус» среди молодёжных команд. Наши выиграли со счётом 3:0. Две шайбы забил форвард команды Григорий Денисенко. Ещё одну — нападающий Никита Аноховский.

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— «Локо» не знает поражений на Кубке мира. 16 игр — 16 побед, — написали в группе хоккейного клуба «Локомотив».

Предлагаем посмотреть, как это было, на видео:

Автор: Молодежная хоккейная лига / Vk.com

Ярославцы третий раз в истории поднимают Кубок мира. Впервые это случилось в 2016 году.

Год назад «Локо» привёз в Ярославль Кубок мира. Фанаты больше часа простояли под солнцем. Смотрите, как встречали чемпионов.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    1 сен 2019 в 15:06

    Хоть кто-то не лажаеет.