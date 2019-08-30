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МХЛ презентовали новый кубок, который покажут в Ярославле на открытии сезона

Рассматриваем обновлённый главный трофей лиги

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Управляющий директор лиги презентовал новый кубок

Фото: МХЛ

На следующей неделе начинается хоккейный сезон. На лёд выйдут хоккеисты и «Локомотива» и молодёжки «Локо». Последние в новом сезоне будут бороться за новый кубок Харламова, который сегодня управляющий директор МХЛ Алексей Морозов презентовал в Сочи. 

Кубок покажут 3 сентября

Кубок покажут 3 сентября

— Команды увидят кубок 3 сентября на открытии нашего одиннадцатого сезона, — сказал Алексей Морозов. — Мы решили войти в новое десятилетие со всем обновлённым. Кубок остаётся узнаваемым, здесь есть фигурка легендарного Валерия Харламова, а на металлическом основании выгравирована панорама с изображением одного из самых запоминающихся моментов карьеры легендарного хоккеиста — его гола в матче против сборной Канады в Суперсерии 1974 года. В верхнем ряду основания кубка — победители первых десяти сезонов МХЛ. Нижний ряд ожидает новых чемпионов.

Одиннадцатый сезон МХЛ стартует 3 сентября в Ярославле матчем «Локо» — «Алмаз».

В центре кубка — фигурка легендарного Валерия Харламова

В центре кубка — фигурка легендарного Валерия Харламова

Кубок Харламова: цифры и факты

Материалы: латунь, никель, дюралевый сплав, дерево.

Вес — 23,5 килограмма. 

Высота — 78,5 сантиметра.

Ширина самой широкой части — 50,5 сантиметра. 

Диаметр основания — 29,5 сантиметра. 

Объем — 10 литров.

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