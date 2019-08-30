МХЛ презентовали новый кубок, который покажут в Ярославле на открытии сезона

На следующей неделе начинается хоккейный сезон. На лёд выйдут хоккеисты и « Локомотива » и молодёжки «Локо». Последние в новом сезоне будут бороться за новый кубок Харламова, который сегодня управляющий директор МХЛ Алексей Морозов презентовал в Сочи.

— Команды увидят кубок 3 сентября на открытии нашего одиннадцатого сезона, — сказал Алексей Морозов. — Мы решили войти в новое десятилетие со всем обновлённым. Кубок остаётся узнаваемым, здесь есть фигурка легендарного Валерия Харламова, а на металлическом основании выгравирована панорама с изображением одного из самых запоминающихся моментов карьеры легендарного хоккеиста — его гола в матче против сборной Канады в Суперсерии 1974 года. В верхнем ряду основания кубка — победители первых десяти сезонов МХЛ. Нижний ряд ожидает новых чемпионов.



Одиннадцатый сезон МХЛ стартует 3 сентября в Ярославле матчем «Локо» — «Алмаз».

