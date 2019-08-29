Песни, танцы и автографы: фоторепортаж со встречи «Локомотива» с болельщиками

Сегодня соскучившиеся хоккейные болельщики пришли к «Арене-2000», чтобы встретиться с любимой командой. «Локомотив» устроил для них настоящий праздник с конкурсами, песнями и танцами. На площади перед ледовой ареной пели «Мамульки-BEND», танцевала группа поддержки «Грация», зажигал талисман команды — Миша. Все пришедшие смогли сделать фото на фоне специального баннера. Больше всего людей собралось возле вышедших хоккеистов, которые раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.



После веселья на улице болельщиков ждал товарищеский матч «Локомотива» против «Северстали». Здесь ярославский клуб не разочаровал, обыграв соперников со счётом 3:1.

