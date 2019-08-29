Песни, танцы и автографы: фоторепортаж со встречи «Локомотива» с болельщиками

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.
Сегодня соскучившиеся хоккейные болельщики пришли к «Арене-2000», чтобы встретиться с любимой командой. «Локомотив» устроил для них настоящий праздник с конкурсами, песнями и танцами. На площади перед ледовой ареной пели «Мамульки-BEND», танцевала группа поддержки «Грация», зажигал талисман команды — Миша. Все пришедшие смогли сделать фото на фоне специального баннера. Больше всего людей собралось возле вышедших хоккеистов, которые раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.
После веселья на улице болельщиков ждал товарищеский матч «Локомотива» против «Северстали». Здесь ярославский клуб не разочаровал, обыграв соперников со счётом 3:1.
Совсем скоро ярославцев ждёт открытие хоккейного сезона. 4 сентября в «Арене-2000» состоится матч против московского «Спартака».