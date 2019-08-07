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В Ярославле построят волейбольный дворец

Где он появится

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Проект нового центра для волейбола создадут уже в этом году 

Фото: Волейбольный клуб Ярославич 

В Ярославле появится собственный волейбольный дворец. Центр этого вида спорта построят на проспекте Фрунзе в районе пересечения с улицей Марголина. Это место уже оценила федерация волейбола. Строится дворец будет за деньги правительства Москвы, которое предоставит межбюджетным трансфертом 110 миллионов рублей. 

— В центре будет предусмотрено несколько функциональных зон. Первая и самая важная – основной игровой зал. Он должен отвечать требованиям спортивного регламента Международной федерации волейбола и вмещать до 6 тысяч болельщиков. Тренировочный зал с трибунами рассчитан на 500 человек, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. 

В волейбольном комплексе также запроектируют площадку для пляжного волейбола, которая будет работать круглый год за счёт специальной системы, которая будет подогревать кварцевый песок. 

На территории дворца построят бассейн для соревнований в воде. Его размеры - 25 на 15 метров. Рядом появится фитнес-зона и два теннисных корта. Пользоваться центром смогут не только спортсмены, но и все желающие ярославцы. 

Напомним, что центр появится в Ярославле не просто так, а к Чемпионату мира по волейболу в 2022 году, который наш город примет у себя. 

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