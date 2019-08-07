В Ярославле построят волейбольный дворец

— В центре будет предусмотрено несколько функциональных зон. Первая и самая важная – основной игровой зал. Он должен отвечать требованиям спортивного регламента Международной федерации волейбола и вмещать до 6 тысяч болельщиков. Тренировочный зал с трибунами рассчитан на 500 человек, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

В Ярославле появится собственный волейбольный дворец. Центр этого вида спорта построят на проспекте Фрунзе в районе пересечения с улицей Марголина. Это место уже оценила федерация волейбола. Строится дворец будет за деньги правительства Москвы, которое предоставит межбюджетным трансфертом 110 миллионов рублей.

В волейбольном комплексе также запроектируют площадку для пляжного волейбола, которая будет работать круглый год за счёт специальной системы, которая будет подогревать кварцевый песок.

На территории дворца построят бассейн для соревнований в воде. Его размеры - 25 на 15 метров. Рядом появится фитнес-зона и два теннисных корта. Пользоваться центром смогут не только спортсмены, но и все желающие ярославцы.

Напомним, что центр появится в Ярославле не просто так, а к Чемпионату мира по волейболу в 2022 году, который наш город примет у себя.