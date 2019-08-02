«Локомотив» сыграет со сборной России на турнире Sochi Hockey Open

3 августа «Локомотив» проведёт первый матч в турнире Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи. Соперниками железнодорожников станет «Авангард». 5 августа ярославская команда сыграет против олимпийской сборной России, 6-го — против рижского «Динамо», а 7 августа соперником «Локомотива» станет СКА.



Кстати, для турнира в Сочи в сборную страны отобраны пять хоккеистов «Локомотива».

— Это вратарь Даниил Исаев, защитник Даниил Мисюль, а также нападающие Григорий Денисенко, Артур Каюмов и Денис Алексеев, — рассказали в ярославском хоккейном клубе.

