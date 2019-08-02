«Локомотив» сыграет со сборной России на турнире Sochi Hockey Open

Во время предсезонной подготовки «Локомотив» примет участие в двух турнирах
Фото: Александра Савельева
3 августа «Локомотив» проведёт первый матч в турнире Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи. Соперниками железнодорожников станет «Авангард». 5 августа ярославская команда сыграет против олимпийской сборной России, 6-го — против рижского «Динамо», а 7 августа соперником «Локомотива» станет СКА.
Кстати, для турнира в Сочи в сборную страны отобраны пять хоккеистов «Локомотива».
— Это вратарь Даниил Исаев, защитник Даниил Мисюль, а также нападающие Григорий Денисенко, Артур Каюмов и Денис Алексеев, — рассказали в ярославском хоккейном клубе.
Уже 9 августа команда вернётся в Ярославль, где 10 дней продлятся сборы, после чего хоккеисты отправятся на Кубок латвийских железных дорог.
Первый матч сезона «Локомотив» сыграет 4 сентября — в Ярославль приедет московский «Спартак».