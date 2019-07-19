«Золотой» ярославский пловец Иван Гирёв: «Фраза «У тебя всё получится» раздражает»

19-летний ярославский пловец Иван Гирёв сейчас находится в Южной Корее в городе Гуанчжоу на чемпионате мира по водным видам спорта — 2019. Специально для 76.RU он рассказал, как бороться со своими страхами и ленью, существует ли удача, как плыть и не сдаваться, когда уже нет сил, и что заставляет его идти до конца. Иван Гирёв — многократный призер и победитель Первенства Европы.Трехкратный чемпион первенства мира в Индианаполисе 2017. Двукратный серебряный призер чемпионата мира в Ханчжоу 2018. Рекордсмен России и мира.

— Иван, как ты справляешься с эмоциями перед соревнованиями? О чём думаешь перед стартом?

— Я стараюсь быть максимально спокойным и хладнокровным. Стараюсь абстрагироваться, не думать о том, что мне сейчас плыть. Слушаю музыку и расслабляюсь. И вот когда я выхожу к бассейну, думаю: «Ну всё, сейчас покажу, на что я способен». Это не страх, это ожидание боя, момента, когда тебе дадут возможность проявить себя.



— Ты постоянно в разъездах, в каждой стране свой климат, как ты адаптируешься? — Очень просто. Нужно жить как дома, не обращая внимания на разницу во времени или климате. Порой разница бывает и 9, и 12 часов. Бывает очень влажный климат, как сейчас, например, когда выходишь из воды, а на поверхности примерно так же. Или же, наоборот, очень сухой, где без глотка воды не прожить и 15 минут (чуть утрирую, но ощущения такие же). Организм достаточно быстро адаптируется под новые условия, поэтому неудобство ощущаешь только первые 5–6 дней.



— У каждого человека есть главная удача и досадный промах в его карьере. Расскажи о них.

— Я считаю, что как таковой удачи не бывает. Бывают благоприятные стечения обстоятельств. Благоприятное в твоём понимании. Для меня это то, что я перешёл к тренеру Андрею Геннадьевичу Шишину. Это поспособствовало усовершенствованию моей работы и, следовательно, результата. А фальстарты, неудачные выступления — это не промах. Это опыт, пусть не особо приятный.

Пропустить тренировку? Никогда Фото: предоставлено Иваном Гирёвым





—Ты огромную часть своего времени проводишь в воде. В свободное время ты выбираешь отдых подальше от воды или же с удовольствием сходишь в аквапарк, погрузишься с аквалангом, отдохнешь у моря? — В выходные дни, когда у меня есть полтора дня свободного времени, я могу сходить на море, если оно есть, погреться на солнышке, позагорать. В море даже не захожу, но бывают исключения. В аквапарк можно сходить, но такое желание возникает редко. Если хорошая компания, то да, схожу. В отпуск могу поехать как на пляжный курорт, так и городской. С аквалангом бы я погрузился, если там есть красивые кораллы, рыбки.



— У тебя когда-нибудь возникает желание пропустить тренировку? Как ты справляешься с ленью?

— Пропустить тренировку хочется часто. Думаешь: «Не хочу», и пока рассуждаешь об этом, машинально собираешь вещи. Выходишь на улицу, а там дождь или жутко холодно, идти совсем не хочется, а ноги сами ведут тебя. Как-то так это происходит. Как таковой лени у меня нет. Когда приходишь в бассейн, сразу начинаешь работать. Раз уж пришел, значит, надо делать. Один только раз я пропустил тренировку, перед чемпионатом Центрального федерального округа, потому что мне было максимально плохо: у меня болела голова, шла кровь из носа, но на следующий день я выступил очень хорошо. Я, бывает, ленюсь в обычной жизни, но на тренировках — никогда!



— Был ли у тебя момент, когда ты хотел все бросить и заняться другим делом? — Да, было несколько таких моментов. Первый, когда я переезжал из Гаврилов-Яма в Ярославль. Тренер ушел, порекомендовал тренера в Ярославле. Я растерялся, тогда и возникли мысли бросить плавание. Но я рискнул, мне все понравилось, и я остался. Второй момент был, когда я серьезно заболел, думал, что если через год не поправлюсь, то смысла продолжать карьеру не будет. Но я восстановился и продолжил.

Отдых — тоже у воды Фото: предоставлено Иваном Гирёвым





— Какая поддержка тебя мотивирует? — Достаточно просто сказать, что все супер, похлопать по плечу, подмигнуть или показать «класс». А фразы «Давай, у тебя всё получится, ты сможешь» меня просто раздражают. С родными созваниваюсь перед соревнованиями, общаемся. Главная мотивация от них — знать, что с ними все хорошо.



— В следующем году у тебя в планах Олимпийские игры. Это самое значимое событие в жизни каждого спортсмена. Что ты чувствуешь, осознавая, что достиг таких высот? Как готовишься к ним? — Олимпийские игры — это очень круто, я готовлюсь к ним, работаю над собой. Реагирую на них как на то, к чему стремлюсь. Меня будет радовать хороший результат, а не участие. Там я смогу показать свои силы и возможности.



— Каково это — быть чемпионом мира? — Ощущать себя чемпионом мира приятно. Особенно когда это понимают и ценят. Выиграв «мир» в 2017 году, я заметил, что младшие ребята плавают моей техникой. Это очень вдохновляет.

