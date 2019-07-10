В Ярославле переносится показ кубка Гагарина

Показ кубка Гагарина в Ярославле переносится на несколько часов.

Ранее мы сообщали, что трофей покажут ярославцам 11 июля с 12 до 15 часов в баре «Борода» на Первомайской, 10.

— Кубок будет представлен с 15:00 до 17:00 в спортбаре «Борода», — сообщили организаторы встречи.

Все желающие смогут сфотографироваться с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги. Его привезёт сюда игравший в минувшем сезоне за ЦСКА защитник команды «Салават Юлаев» Михаил Пашнин.

С 2012 по 2017 годы Михаил Пашнин играл за ярославский «Локомотив» и посчитал нужным заехать с кубком Гагарина сюда. В прошлые годы трофей в Ярославль привозили хоккеисты Илья Горохов и Михаил Сидоров.