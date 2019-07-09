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Спорт

Экс-защитник «Локомотива» привезёт в Ярославль Кубок Гагарина: где сфотографироваться с трофеем

Стали известны дата и место встречи болельщиков с известным хоккеистом

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Сфотографироваться с Кубком Гагарина в Ярославле можно будет 11 июля

Фото: Михаил Пашнин / Instagram.com

В четверг, 11 июля, в Ярославле любители хоккея смогут сфотографироваться с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги — Кубком Гагарина. Его привезёт сюда игравший в минувшем сезоне за ЦСКА защитник команды «Салават Юлаев» Михаил Пашнин.

— Кубок будет выставлен с 12 до 15 часов в баре «Борода» на Первомайской, 10, — рассказали организаторы встречи игрока с болельщиками.

С 2012 по 2017 годы Михаил Пашнин играл за ярославский «Локомотив» и посчитал нужным заехать с Кубком Гагарина сюда. В прошлые годы трофей в Ярославль привозили хоккеисты Илья Горохов и Михаил Сидоров.

Ярославский «Локомотив» накануне определился с тренерским штабом на следующий сезон. Помощниками главного тренера Крейга МакТавиша, контракт с которым подписали в мае, станут пять специалистов.

Тренировать «Локомотив» будет в прошлом многолетний капитан клуба Дмитрий Красоткин. Под его руководством молодёжка «Локо» трижды завоёвывала Кубок Харламова, а вот в КХЛ Дмитрий впервые попробует себя в качестве тренера.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Рублевка
9 июл 2019 в 18:40

Лучше бы он еды в Русскую деревню привез и раздал нищим пенсионерам.