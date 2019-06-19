19 июня среда
СЕЙЧАС +23°С
usd 63.98
eur 71.64
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
usd 63.98
eur 71.64
Спорт

За ярославский «Шинник» может играть футболист из столичного ЦСКА

Клуб рассматривает кандидатуру молодого полузащитника

Поделиться

1 281
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Олейников также играл за воронежский клуб «Факел»

Фото: ПФК ЦСКА Москва / twitter.com

В СМИ появилась новость, что полузащитник столичного клуба ЦСКА Иван Олейников стал игроком ярославского «Шинника». По информации «Спорт-экспресс», 20-летним футболистом заинтересованы футбольный клуб «Торпедо» и его главный тренер Сергей Игнашевич.

В «Шиннике» новость о новом игроке не афишируют:

— Пока официальный контракт не подписан, но мы рассматриваем его в числе потенциальных новичков, — сообщили в ярославском футбольном клубе.

Зато ярославский клуб уже подписал контракт с опытным форвардом Сергеем Самодиным и с 20-летним защитником Виктором Патрашко, который раньше играл за клуб «Луч» из Владивостока.

Советуем вам почитать интервью с вратарём «Шинника» Дмитрием Яшиным. Футболист ярославского клуба рассказал о том, на что идут ради победы.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

футболШинник

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)