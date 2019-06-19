За ярославский «Шинник» может играть футболист из столичного ЦСКА

В СМИ появилась новость, что полузащитник столичного клуба ЦСКА Иван Олейников стал игроком ярославского «Шинника». По информации «Спорт-экспресс», 20-летним футболистом заинтересованы футбольный клуб «Торпедо» и его главный тренер Сергей Игнашевич.



В «Шиннике» новость о новом игроке не афишируют:



— Пока официальный контракт не подписан, но мы рассматриваем его в числе потенциальных новичков, — сообщили в ярославском футбольном клубе.



Зато ярославский клуб уже подписал контракт с опытным форвардом Сергеем Самодиным и с 20-летним защитником Виктором Патрашко, который раньше играл за клуб «Луч» из Владивостока.