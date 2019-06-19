За ярославский «Шинник» может играть футболист из столичного ЦСКА

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Клуб рассматривает кандидатуру молодого полузащитника
Олейников также играл за воронежский клуб «Факел»
Фото: ПФК ЦСКА Москва / twitter.com
В СМИ появилась новость, что полузащитник столичного клуба ЦСКА Иван Олейников стал игроком ярославского «Шинника». По информации «Спорт-экспресс», 20-летним футболистом заинтересованы футбольный клуб «Торпедо» и его главный тренер Сергей Игнашевич.
В «Шиннике» новость о новом игроке не афишируют:
— Пока официальный контракт не подписан, но мы рассматриваем его в числе потенциальных новичков, — сообщили в ярославском футбольном клубе.
Зато ярославский клуб уже подписал контракт с опытным форвардом Сергеем Самодиным и с 20-летним защитником Виктором Патрашко, который раньше играл за клуб «Луч» из Владивостока.
Советуем вам почитать интервью с вратарём «Шинника» Дмитрием Яшиным. Футболист ярославского клуба рассказал о том, на что идут ради победы.
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