В Ярославле появится музей «Шинника»

В Ярославле хотят открыть музей футбольного клуба «Шинник». Об этом заявил представитель клуба Дмитрий Горин.



— Мы на днях получили все подтверждающие документы от «Дирекции спортивных сооружений». Выделено помещение под Западной трибуной, — написал Дмитрий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Ярославцам предлагают помочь с оформлением и дизайном экспозиции. В футбольном клубе готовы принять все предложения. Присылайте их по электронной почте.



Напомним, что о создании музея говорили ещё в декабре. Тогда искали помещение, где будут храниться экспонаты, которые несколько лет собирал преданный болельщик «Шинника» Михаил Калугин.