В Ярославле появится музей «Шинника»

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В «Шиннике» уже говорили, что хотят открыть музей
Фото: Дмитрий Горин / Vk.com
В Ярославле хотят открыть музей футбольного клуба «Шинник». Об этом заявил представитель клуба Дмитрий Горин.
— Мы на днях получили все подтверждающие документы от «Дирекции спортивных сооружений». Выделено помещение под Западной трибуной, — написал Дмитрий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ярославцам предлагают помочь с оформлением и дизайном экспозиции. В футбольном клубе готовы принять все предложения. Присылайте их по электронной почте.
Напомним, что о создании музея говорили ещё в декабре. Тогда искали помещение, где будут храниться экспонаты, которые несколько лет собирал преданный болельщик «Шинника» Михаил Калугин.
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