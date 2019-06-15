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Спорт

В Ярославле появится музей «Шинника»

Где он будет находиться

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В «Шиннике» уже говорили, что хотят открыть музей

Фото: Дмитрий Горин / Vk.com

В Ярославле хотят открыть музей футбольного клуба «Шинник». Об этом заявил представитель клуба Дмитрий Горин.

— Мы на днях получили все подтверждающие документы от «Дирекции спортивных сооружений». Выделено помещение под Западной трибуной, — написал Дмитрий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ярославцам предлагают помочь с оформлением и дизайном экспозиции. В футбольном клубе готовы принять все предложения. Присылайте их по электронной почте.

Напомним, что о создании музея говорили ещё в декабре. Тогда искали помещение, где будут храниться экспонаты, которые несколько лет собирал преданный болельщик «Шинника» Михаил Калугин.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Шинникфутболмузей

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ярославец
15 июн 2019 в 21:01

Музей дармоедов,сидящих на шее ярославцев.