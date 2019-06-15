За ярославский «Локомотив» будет выступать чемпион мира

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт с известным российским хоккеистом и чемпионом мира Александром Свитовым. Он известен также тем, что является двукратным обладателем Кубка Гагарина.



— Контракт с центральным нападающим рассчитан на один сезон, — сообщается в «Твиттере» хоккейного клуба.



Александр Свитов родился в 1982 году в Омске. Свою карьеру начал с 1998 года. Несколько лет выступал в Америке. С 2013 года играл в составе казанского «Ак Барса», а также уфимского «Салавата Юлаева», за который выступал в 2010–2013 годах. Также Свитов играл в КХЛ за омский «Авангард» и в составе сборной России. В 2012 году он завоевал золотые медали чемпионата мира.

