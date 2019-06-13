Ярославец выиграл Кубок Стэнли

Владимир Тарасенко — сын известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко. Родился в Ярославле, когда здесь играл его отец. Заниматься хоккеем стал в Новосибирске. Был нападающим в «Сибири» и СКА. В 2012 году принял решение играть в НХЛ и подписал контракт с клубом «Сент-Луис».