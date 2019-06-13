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Спорт

Ярославец выиграл Кубок Стэнли

Владимир Тарасенко помог хоккейному клубу «Сент-Луис» завоевать главный трофей НХЛ

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«Сент-Луис» впервые выиграли Кубок Стэнли

Фото: «Сент-Луис» / blues.ice.nhl.com

Хоккейный клуб «Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в седьмом матче плей-офф команду «Бостон». Помог своей команде завоевать главный трофей НХЛ Владимир Тарасенко, отличившийся в матче голевой передачей.

Владимир Тарасенко отдал в решающем матче голевую передачу

Фото: «Сент-Луис» / blues.ice.nhl.com

Владимир Тарасенко — сын известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко. Родился в Ярославле, когда здесь играл его отец. Заниматься хоккеем стал в Новосибирске. Был нападающим в «Сибири» и СКА. В 2012 году принял решение играть в НХЛ и подписал контракт с клубом «Сент-Луис».

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

хоккей

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