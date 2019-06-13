Ярославец выиграл Кубок Стэнли

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Владимир Тарасенко помог хоккейному клубу «Сент-Луис» завоевать главный трофей НХЛ
«Сент-Луис» впервые выиграли Кубок Стэнли
Фото: «Сент-Луис» / blues.ice.nhl.com
Хоккейный клуб «Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в седьмом матче плей-офф команду «Бостон». Помог своей команде завоевать главный трофей НХЛ Владимир Тарасенко, отличившийся в матче голевой передачей.
Владимир Тарасенко — сын известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко. Родился в Ярославле, когда здесь играл его отец. Заниматься хоккеем стал в Новосибирске. Был нападающим в «Сибири» и СКА. В 2012 году принял решение играть в НХЛ и подписал контракт с клубом «Сент-Луис».
Поиграть за океаном — мечта большинства российских хоккеистов. Попробовать свои силы в НХЛ из ярославского «Локомотива» отправился Егор Коршков.
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