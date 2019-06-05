Ярославский «Локомотив» определился с тренерским штабом: представляем помощников Крейга МакТавиша

Ярославский «Локомотив» определился с тренерским штабом на следующий сезон. Помощниками главного тренера Крейга МакТавиша, контракт с которым подписали в мае, станут пять специалистов.



Тренировать «Локомотив» будет в прошлом многолетний капитан клуба Дмитрий Красоткин. Под его руководством молодёжка «Локо» трижды завоёвывала кубок Харламова, а вот в КХЛ Дмитрий впервые попробует себя в качестве тренера.



В Ярославль приедет соотечественник главного тренера — канадец Майк Пелино.



— Майк Пелино имеет богатый опыт работы в НХЛ и в национальной сборной Канады, — рассказали в ярославском хоккейном клубе. — Также он знаком по работе в КХЛ в качестве тренера в «Металлурге» из Магнитогорска и омском «Авангарде».

