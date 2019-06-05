Ярославский «Локомотив» определился с тренерским штабом: представляем помощников Крейга МакТавиша

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Свои тренерские способности в КХЛ попробует Дмитрий Красоткин
Тренерский штаб «железнодорожников» на сезон 2019–2020
Ярославский «Локомотив» определился с тренерским штабом на следующий сезон. Помощниками главного тренера Крейга МакТавиша, контракт с которым подписали в мае, станут пять специалистов.
Тренировать «Локомотив» будет в прошлом многолетний капитан клуба Дмитрий Красоткин. Под его руководством молодёжка «Локо» трижды завоёвывала кубок Харламова, а вот в КХЛ Дмитрий впервые попробует себя в качестве тренера.
В Ярославль приедет соотечественник главного тренера — канадец Майк Пелино.
— Майк Пелино имеет богатый опыт работы в НХЛ и в национальной сборной Канады, — рассказали в ярославском хоккейном клубе. — Также он знаком по работе в КХЛ в качестве тренера в «Металлурге» из Магнитогорска и омском «Авангарде».
Ещё один помощник тренера — известный в прошлом защитник, выступавший, в том числе, и в ярославском «Торпедо» Вячеслав Уваев. В качестве тренера он работал с мытищинским «Атлантом», столичной «Красной Армией» и подольским «Витязем».
Возвращается в «Локомотив», уже работавший здесь с 2015 до 2018 годы шведский специалист Ларс-Йоран Альквист. Он займёт место тренера по физической подготовке.
Остаётся в новой команде тренеров специалист по работе в вратарями Яакко Валкамаа, который работал в прошлом сезоне.