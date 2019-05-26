Две тысячи ярославцев вышли на зарядку и установили рекорд: фото

Более двух тысяч ярославцев вышли на общегородскую зарядку. В День города на стадионе «Шинник» собрались любители активного образа жизни разных возрастов. Это и молодёжь, и родители с детьми, и даже пенсионеры. Мэр города тоже переоделся в спортивный костюм. Он разминался на стадионе вместе с жителями. — Ярославль поистине спортивный город! Мы видим, сколько у нас активных ярославцев совершенно разного возраста приобщены к здоровому образу жизни. Очень здорово, что в городе есть такие добрые традиции, как проведение общей утренней зарядки, которые объединяют горожан и заряжают хорошим настроением, — сказал Владимир Волков.

Занятия провёл мастера спорта, многократный чемпион России по прыжкам на акробатической дорожке Петр Фелисов. Он уже второй год подряд открывает сезон зарядки.





— Комплекс упражнений, который мы сегодня выполнили, прост и подходит людям любого возраста. Такие мероприятия необходимы для развития физкультуры, пропаганды активного образа жизни и спортивного движения в городе в целом, — отметил Пётр Фелисов.

