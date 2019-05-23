Валидольный матч: сборная России удержала преимущество в игре с США и вышла в полуфинал ЧМ

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Российские хоккеисты открыли счёт уже на первой минуте
Сборная России пока не проиграла на этом чемпионате ни одного матча
Сегодня, 23 мая, в Братиславе сборная России встретится в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею со сборной США. Российские хоккеисты заняли первое место в своей группе, не потерпев ни одного поражения — поочерёдно были обыграны сборные Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции. Американцы же уступили в самом начале группового этапа, проиграв сборной Словакии со счётом 1:4, а затем потерпели чувствительное поражение от сборной Канады в последнем матче. В итоге «звёздно-полосатые» заняли четвёртое место в своей группе и по регламенту в четвертьфинале должны сразиться именно против нашей сборной. Будем следить за тем, кто получит заветную путёвку в полуфинал, вместе с корреспондентами Виктором Старцевым и Максимом Карпенко.
Виктор:
Внезапные новости: наш соперник не Швейцария! Канада, оказывается, буквально вытащила себя за уши, сравняв счёт в матче за... 0,4 СЕКУНДЫ ДО КОНЦА! Естественно, это стало шоком для швейцарцев, и в овертайме «кленовые листья» добили деморализованного соперника.
Таким образом, ждать вечерних матчей всё-таки придётся! На этой позитивной ноте завершаем трансляцию окончательно.
Виктор:
Да, надеюсь, что наша сборная не повторит ошибок Канады!
А сегодняшняя трансляция на этом завершается. Спасибо, что были с нами! Смотрите хоккей!
Максим:
Матч оказался достаточно валидольным, особенно в концовке третьего периода. Надеюсь, Илья Воробьев и его помощники смогут сделать правильные выводы и достойно подготовят «Красную Машину» к битве против Швейцарии.
Виктор:
Вот, собственно, и статистика! Несмотря на бесшабашный третий период, итоговое преимущество — как на табло, так и в статистике — осталось за нами. Поэтому теперь мы можем смело прощаться до субботы и ждать очередной великой битвы!
Максим:
Ну что, коллега Старцев, остается опубликовать статистику и попрощаться до субботы: именно в этот день сборная России поборется со Швейцарией за выход в финал чемпионата мира.
Виктор:
Поздравляем Швейцарию с победой! Они действительно заслужили этот полуфинал, достойно показав себя и на групповом этапе, и удержав преимущество в противостоянии с Канадой.
Максим:
Вот это да! Швейцария выбивает Канаду с чемпионата мира и сыграет с «Красной Машиной» в полуфинале! Ни в коем случае не нужно обольщаться — швейцарцы уже давно стали грозной силой в мировом хоккее, учитывая внушительное количество игроков из НХЛ в составе.
Виктор:
Это была роскошная игра! Теперь осталось дождаться будущего соперника в полуфинале. Ещё не начались вечерние матчи (Швеция — Финляндия и Чехия — Германия), а в противостоянии Швейцарии и Канады победитель пока определяется (Швейцария ведёт со счётом 2:1).
Максим:
Ну и Андрей Василевский признан лучшим в составе россиян!
Максим:
Мы знали, что в плей-офф будет совсем другой хоккей. Так и произошло: победа оказалась заслуженной, но очень тяжелой. США привезли действительно мощный состав.
Лучший игрок матча — Джек Хьюз! Посмотрите, какой молодой!
Максим:
МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА!
Виктор:
ПОБЕДА!
Максим:
Проброс за 2 секунды до сирены! Нервы уже не выдерживают!
Виктор:
Пока у нас нервная обстановка, посмотрим на гол Дебринкэта.
Виктор:
Тайм-аут берёт сборная США! 22 секунды до конца.
Максим:
Грамотно наши садятся в оборону, если продолжат в таком же духе — окажемся в полуфинале без овертайма!
Виктор:
Веренски спасает сейчас команду от шайбы в пустые ворота! Успел догнать.
Максим:
Снимают американцы Шнайдера, и тут же Анисимов отбирает шайбу и бросает в сторону пустых ворот. Мимо и проброс.
Максим:
Вбрасывание за Малкиным — сразу же рванули в атаку. Не пускать к своим воротам, ни в коем случае!
Виктор:
Обновляем наше табло.
01:07 Никита Гусев (Михаил Сергачёв, Никита Кучеров)
15:47 Михаил Сергачёв (Никита Гусев) (5х4)
22:22 Брэди Шей (Патрик Кейн, Джонни Годро)
41:31 Кирилл Капризов (Никита Гусев, Михаил Сергачёв)
45:53 Ноа Хэнифин (Джек Хьюз)
47:02 Михаил Григоренко (Евгений Малкин, Евгений Дадонов)
57:10 Алекс Дебринкэт (Патрик Кейн, Куинн Хьюз) (5х6)
Максим:
И наша сборная осталась без тайм-аута.
Виктор:
Выходят арбитры на лёд. Хороший гол, помехи вратарю не было.
Виктор:
Нет, на помеху вратарю запрос, исправились сейчас дикторы на арене.
Виктор:
Посовещался Воробьёв с судьями и взял челлендж на офсайд.
Максим:
Концовка перестает быть томной, господа. Срочно забивать и не ошибаться!
Виктор:
И оправданно — 4:3.
Виктор:
Рискованный шаг! Снимают вратаря американцы за три минуты до конца!
Максим:
Овечкин пытался попижонить, но банально не хватило места. А был бы красивый гол, да...
Виктор:
В ИИХФ задаются тем же вопросом.
Виктор:
Меньше пяти минут у нас до конца, и шансы США на полуфинал тают с каждой секундой.
Виктор:
Эх, Андронов! Вместе с Ковальчуком хороший момент создали у чужих ворот, забить не получилось, но атаку поддерживают очень хорошо.
Виктор:
Мне кажется, все сборные, которые были соперниками России на этом чемпионате, могут ощущать себя как дверь с картинки.
Максим:
А ведь правда!
Виктор:
Вот сейчас бесшабашный хоккей пришёл к нам! Раскрепостились команды и не стесняются создавать моменты и там, и тут.
Максим:
Очередная атака 2 в 1! Сейчас это были Малкин и Григоренко, но не сложилось у парней довести счет до разгромного.
Максим:
Веселая игра: обе команды частенько ошибаются, но все равно продолжают самоотверженно рубиться. Класс не пропьешь!
Виктор:
...а это ответ Григоренко!
Виктор:
Это Хьюз и Хэнифин сокращают разрыв...
Виктор:
Собираем все свежезабитые голы в одну кучку.
01:07 Никита Гусев (Михаил Сергачёв, Никита Кучеров)
15:47 Михаил Сергачёв (Никита Гусев) (5х4)
22:22 Брэди Шей (Патрик Кейн, Джонни Годро)
41:31 Кирилл Капризов (Никита Гусев, Михаил Сергачёв)
45:53 Ноа Хэнифин (Джек Хьюз)
47:02 Михаил Григоренко (Евгений Малкин, Евгений Дадонов)
Максим:
Вот это я понимаю — контратака! Подбор и передача Малкина вообще шедевральны!
Виктор:
И ТУТ ЖЕ ГРИГОРЕНКО! 4:2!
Виктор:
Вот вам и Джек Хьюз! Представь, сейчас ещё сравняет счёт?
Максим:
Не вывезли вовремя шайбу из зоны и были наказаны. С передачи Джека Хьюза отличился Ноа Хэнифин.
Виктор:
Наказывают нас американцы, 3:2.
Максим:
Посмотрел повтор момента Кучерова — мастерюга показывает класс, чуть-чуть не хватило кинуть в домик Шнайдеру!
Виктор:
МОЩНЕЙШИЙ выстрел в одно касание от Капризова!
Виктор:
КАК НЕ ЗАБИЛ КУЧЕРОВ?!
Виктор:
Капризов красавчик! Возвращает нам упущенное преимущество в две шайбы! Помогли ему в этом... Гусев и Сергачёв, они вообще уходят с площадки?
01:07 Никита Гусев (Михаил Сергачёв, Никита Кучеров)
15:47 Михаил Сергачёв (Никита Гусев) (5х4)
22:22 Брэди Шей (Патрик Кейн, Джонни Годро)
41:31 Кирилл Капризов (Никита Гусев, Михаил Сергачёв)
Максим:
Как на коленочке проехал, пижон!
Максим:
3:1!!!! КИРИЛЛ КАПРИЗОВ! Шикарнейший выход два в одного!
Виктор:
А Канада-то снова уступает в счёте! Нико Хишир вывел сборную Швейцарии вперёд!
Максим:
Еще как минимум 20 минут игры! Погнали!
Виктор:
Как раз перерыв подходит к концу, и хоккеисты уже собрались в центральном круге. Начинаем третий период!
Максим:
Цифры выглядят вполне оптимистично, вот только по игре так не скажешь. Немного нервно за третий период, хотя будем стараться сохранять оптимизм!
Виктор:
Извольте! Нашёл тут статистику подробнее, чем та, которую предоставляет ИИХФ.
Максим:
Виктор, а что у нас со статистикой во втором периоде?
Виктор:
Честно говоря, не понимаю, с чем связана такая неуверенная игра нашей сборной во втором периоде. Возможно, именно внезапный пропущенный гол сбил дыхание, и после этого американцы перехватили инициативу. Конечно, российские хоккеисты взяли себя в руки и подхватили упущенные нити игры, но это было уже не то безраздельное доминирование, как в первой двадцатиминутке. Сейчас Воробьёву нужно очень хорошо мотивировать парней.
Максим:
Очень неспокойный второй период наконец завершился. Илье Воробьеву, очевидно, нужно проводить воспитательную беседу. Где уверенность в реализации, парни?! Коллега Старцев, что скажете?
Виктор:
Закончился второй период, и он оказался грустнее первого. Мы его проиграли, но продолжаем вести в счёте — 2:1 после 40 минут игры, Брэди Шей сократил разрыв у американцев.
Максим:
Опять обнимашки у наших ворот, но вновь ничего серьезного. Куда серьезнее — очередное вбрасывание.
Максим:
Атака у наших в исполнении Ковальчука, но американцы сразу же идут в контратаку. И это уже не первый подобный случай, далеко не первый.
Виктор:
Обменялись острыми атаками команды!
Виктор:
Кейн сейчас от синей щёлкнул, Василевский далеко выкатился и отбил бросок. Американцы пока по-прежнему с шайбой, поселились у нас в зоне.
Максим:
Какое хорошее было добивание у Малкина, но Кори Шнайдер все тащит.
Виктор:
Да, там Стоун вернул в игру сборную Канады.
Максим:
Наша непостоянная рубрика «Что там у Канады»: сравняли счет в матче со Швейцарией, 1:1.
Виктор:
Да, восстановить утраченное преимущество явно не помешает. И моментов много, и доминирующее положение себе вернули, но не идёт пока.
Максим:
Пять минут до свистка на перерыв, счет пока 2:1 в пользу сборной России. Хорошо бы увеличить разрыв, парни!
Максим:
И Овечкин не забивает! Да что ты будешь делать, не идет шайба у «Красной Машины» в ворота.
Виктор:
И ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ! Овечкин тоже был близок к заброшенной шайбе!
Максим:
Кучеров вывел Гусева на шикарную атаку! Шнайдер потащил, но было близко.
Максим:
Американцы значительно больше стали владеть шайбой, а мы теперь чаще теряем ее в своей зоне. Очень чревато, так можно еще до одного гола в свои ворота доиграться.
Бросок Дадонова!!! Чуть-чуть не хватило до 3:1!
Виктор:
ДАДОНОВ! Комментаторы уже радостно вскрикнули, но шайба не побывала в воротах.
Максим:
Какой молодчина Василевский — спасает ворота от карающей клюшки Годро! И сразу же первая стычка между хоккеистами. Хотя как стычка... Просто потолкались, ничего серьезного.
Виктор:
Вообще в этом периоде американцы намного больше времени проводят в нашей зоне. А вот сейчас Василевский буквально спас после броска Годро!
Максим:
Ну вот и в полных составах — и сразу же погнали в атаку! Правда, шайба вновь переместилась в нашу зону.
Максим:
Наши крайне уверенно держатся вчетвером. Американцы катаются по нашей зоне, но безрезультатно: спасибо Нестерову и Зайцеву!
Виктор:
Пока наши отбиваются, посмотрим на гол Шея!
Виктор:
Тот самый злосчастный «поздний силовой», правда, не разглядел, кто попал под удар Кузи.
Максим:
Ну как так? Кузнецов впервые в этой встрече оставляет нас в меньшинстве. Коллега Старцев, за что его там наказали?
Виктор:
Первое удаление у нашей сборной — Евгения Кузнецова отправляют на скамейку штрафников. Опасно, у сборной США реализация большинства лучшая на чемпионате!
Максим:
Хотя Гусев будто увидел мои возмущения и сразу же бросил по воротам после передачи Кучерова! Почаще бы так.
Виктор:
Да, в отличие от плей-офф в различных лигах, здесь судьбу Кубка решает всего один матч на каждой из стадий. Поэтому проиграть — смерти подобно.
Максим:
Так, почему начали отдавать инициативу?! Разрыв в счете совсем незначительный, а права на ошибку нет.
Виктор:
Время гола Шея — 22:22. Красиво!
01:07 Никита Гусев (Михаил Сергачёв, Никита Кучеров)
15:47 Михаил Сергачёв (Никита Гусев) (5х4)
22:22 Брэди Шей (Патрик Кейн, Джонни Годро)
Виктор:
Кучерова вывели на бросок, но он отправил шайбу выше ворот — в верхнюю девятку метил.
Максим:
Эх, не удалось Василевскому оформить шатаут сегодня: 1:2, забивает Брэди Шей после рикошета.
Виктор:
Годро и партнёры сейчас неплохую распасовочку устроили в нашей зоне, но большего добиться не удалось. А вот Брэди Шей смог забросить, и американцы сокращают разрыв — 2:1.
Максим:
Иное начало у второй двадцатиминутки: наши стали играть немного спокойнее, но атаковать не перестают.
Виктор:
Кучеров и ван Римсдайк немного пообщались по душам за воротами США. Наверное, обсудили свои успехи в минувшем сезоне НХЛ.
Максим:
Второй период, погнали! Россия, вперед!
Виктор:
Второй период начнётся уже через полминуты. Верим в команду!
Максим:
Отличная игра, отличное противостояние! Крайне динамичный матч мы наблюдаем, уверен, что эта история продолжится и во втором периоде. Ведь «Красная Машина» не умеет останавливаться!
Виктор:
Тем временем в параллельном матче между сборными Канады и Швейцарии большинство реализовал форвард Свен Андригетто, которого активно сватают в «Авангард». Швейцария ведёт!
Виктор:
Вот пока красивая картиночка по итогам первого периода для вас.
01:07 Никита Гусев (Михаил Сергачёв, Никита Кучеров)
15:47 Михаил Сергачёв (Никита Гусев) (5х4)
Виктор:
Как вы понимаете, первыми в статистике идут показатели нашей сборной, вторыми — США. Спасибо за статистику, коллега Карпенко! Пока всё это действительно показывает, что российские хоккеисты играют мощно.
Максим:
Вот и статистику подвезли: по броскам — 17:9, по сейвам — 9:15, по удалениям — 0:2 (это минуты).
Виктор:
Впечатления убойные. Я надеюсь, что наша сборная не сбавит обороты и проведёт ещё два периода в том же ключе. Пока игра россиян меня устраивает!
Максим:
Ждем статистику, но одно уже известно: 16 бросков нанесли наши хоккеисты по воротам Шнайдера, два из которых результативные. Коллега Старцев, каковы впечатления от первой двадцатиминутки?
Виктор:
Вот и конец первому периоду! 2:0 после результативных бросков Гусева и Сергачёва, и сборная России ведёт в счёте!
Максим:
Гусев!!! Какой бросок в дальний верхний угол!
Максим:
Последнюю минуту остается играть командам в первом периоде. Сейчас будет вбрасывание в нашей зоне, сразу после броска по воротам Андрея. Шайбу в раздевалку получить очень не хочется.
Максим:
Браво, Василевский! Не только в Новокузнецке умеют делать топовых голкиперов для российской сборной и НХЛ. Уфа, спасибо за Васю!
Виктор:
Смотрим на гол Сергачёва! Мощно разрядил свою пушку.
Виктор:
ВАСЯ ТАЩИТ! Опасная, очень опасная контратака была сейчас у сборной США, вдвоём убегали.
Виктор:
Самое логичное в этой ситуации, пожалуй.
Виктор:
Овечкин чуть ли не всю пятёрку уложил там у ворот... Но шайба в них так и не побывала. После этого Кейн бросился в контратаку, Василевский подтащил.
Максим:
Какой хаос у сборной США в обороне! Саша Овечкин был близок к третьей шайбе, но не сложилось.
Максим:
Судья, видимо, личный поклонник Миши: аж отправился смотреть повтор!
Виктор:
«Good goal», — говорят арбитры. Ну а что им ещё говорить? Восьмое большинство на турнире реализовано, и все восемь шайб — на счету бригады Кучерова.
Виктор:
Арбитры отправились смотреть видео. Что же их смутило?
Максим:
Наблюдать за численным преимуществом сборной России — это ни с чем не сравнимое удовольствие. ВОТ И ГОЛ! СЕРГАЧЕВ, 2:0!
Сборная России – 2019 — это когда большинство реализует защитник. I like it!
Виктор:
И у нас 2:0! МИША СЕРГАЧЁВ!
Виктор:
Пока наши разыгрывают лишнего, посмотрите, какой шикарнейший момент был у Никиты Гусева.
Максим:
Джонни Годро оставляет США вчетвером. А наши звенья большинства — страшная сила.
Виктор:
А вот и первое удаление! Джонни Годро нарушил правила на Евгении Кузнецове, и теперь в дело пойдёт наша бригада большинства.
Максим:
Ой как хорошо бросал Ковальчук по воротам Шнайдера! К сожалению, капитан нашей сборной на этом чемпионате остается бледной тенью самого себя лучших времен. И возраст уже не тот, и сезон в «Лос-Анджелесе» был далеко не самым удачным.
Виктор:
Смотрите, какая красота тут у нас. 1:07, автор — Никита Гусев, ассистенты — Михаил Сергачёв и Никита Кучеров!
Виктор:
КОВИ! Сам отобрал, сам бросил! И Андронов следом с разворота бросал! Шнайдера таким не напугаешь.
Виктор:
Пока только положительные, коллега Карпенко. Наши играют аккуратно, не забывают об атаке, но и в то же время практически не дают ничего сделать сопернику. Всё идёт по плану!
Максим:
Половина первого периода позади — счет 1:0 в пользу «Красной Машины», шайба на счету Гусева. Коллега Старцев, какие впечатления от 10 минут игры?
Виктор:
ГУСЕВ! Мог дубль сделать! Шайба почти на ленточке приземлилась — в перекладину попала, но ворота сдвинуты, и игра остановлена.
Виктор:
Американцы попытались расположиться в нашей зоне, но вместо этого получили контратаку. Три в два выбегали наши хоккеисты, хороший пас от Ковальчука, но шайба не попала в ворота!
Виктор:
Наши хоккеисты не сидят сложа руки — Анисимов сейчас бросал по воротам, но Шнайдер забрал шайбу. Чуть ранее хороший момент был у Малкина.
Максим:
Лидерство 7:1 по броскам у нашей сборной — весьма серьезно!
Виктор:
Американцы немножко отошли после пропущенного гола, но осмысленные атаки пока не получаются — лишь одиночные набеги.
Максим:
Жаркое начало, очень жаркое. Наши парни оседают в зоне американцев, но иногда позволяют атаковать и сопернику — Годро бросал по воротам Василевского, но наш голкипер тащит.
Виктор:
Спасибо ИИХФ за моментальные нарезки. Смотрите, как наши открыли счёт в матче!
Виктор:
С добивания закатывает эту шайбу Никита! Быстро начинаем!
Максим:
ГОООООЛ!
ПОСЛЕ ПЕРВОГО БРОСКА В СТВОР! НИКИТА ГУУУУУСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ! 13-е очко на турнире!
Виктор:
А мы начинаем тем временем!
Виктор:
Да, это уже не сборище студентов, какое обычно отправляли на чемпионат мира американцы. В этом году они показывают, что их намерения очень и очень серьёзные. Тем ценнее будет победа!
Максим:
Немного о сопернике: эксперты называют состав американцев лучшим в истории ЧМ: тут и суперзвезды (Патрик Кэйн, и Джонни Годро, Райан Сутер), и новое поколение (Джек Айкел и Дилан Ларкин), и совсем юные звездочки в лице братьев Джека и Куинна Хьюза. Руководит ими многоопытный Джефф Блэшил. Серьезная банда, не находите?
Виктор:
С возвращением, коллега Карпенко! До рубки осталось всего три минуты, и всем остальным опаздывающим пора поторопиться: скоро здесь будет очень жарко.
Максим:
Коллега Старцев, с возвращением! Итак, мы вновь комментируем хоккей, но на сей раз расклад совсем иной: четвертьфинал чемпионата мира в Словакии, «Красная Машина» против Ice Yanks. Ждем настоящую рубку!
Виктор:
У нас тут уже меньше десяти минут до начала. Ждём только коллегу Карпенко! Ну и всех тех, кто ещё не успел добраться до телевизора или трансляции в интернете.
Виктор:
Кстати, в аккаунте сборной США в Twitter у болельщиков спрашивают, какие города сегодня поддерживают команду. А почему бы не сделать так же? В каком городе больше всего фанатов сборной России? Пишите нам в комментарии!
Виктор:
Мы с вами болеем на диванах, в офисах и других местах (пишите, где вы сейчас смотрите матч) у экранов телевизоров и мониторов, а вот эти ребята приехали в Братиславу и заготовили российские флаги. Делаем общее дело!
Виктор:
Хоккеисты уже на раскатке, а времени даже меньше, чем полчаса. Все в предвкушении!
Виктор:
Актёрская поддержка для сборной России. С лёту узнал только Романа Мадянова и Вячеслава Разбегаева. А кто их спутницы? Подскажите в комменты, пожалуйста!
Виктор:
Кого будете поддерживать сегодня? Давайте по-честному!
Виктор:
Да, сегодня будем играть в красненьком (для тех, кто различает команды на экране именно таким способом).
Виктор:
А вот так выглядит состав наших соперников. Почему мы назвали этот матч «битвой лучших составов»? Потому что в сборных России и США на этом чемпионате собрались лучшие игроки НХЛ. Особо в составе американцев стоит отметить Джека Хьюза — молодой форвард, которому прочат первый номер на драфте НХЛ в этом году, пока не запомнился ничем особенным на этом чемпионате, а в матче против Канады и вовсе не попал в заявку. Но тем не менее не стоит сбрасывать юного гения со счетов. Капитан команды же — лидер «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн, хоккеист с золотыми руками и светлой головой. В воротах американцев — опытный Кори Шнайдер («Нью-Джерси Девилс», НХЛ).
Виктор:
Не медля ни секунды, сразу же покажем вам состав нашей сборной. Никаких изменений по сравнению с прошлым матчем нет — всё по плану, обходимся без сюрпризов и внезапностей. Играем по схеме «13–7», в четвёртой тройке друг друга будут подменять нападающие Иван Телегин (ЦСКА, КХЛ) и Александр Барабанов (СКА, КХЛ), седьмым защитником заявлен Никита Задоров («Колорадо Эвеланш», НХЛ). Капитан команды — Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингс», НХЛ), его ассистенты — Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс», НХЛ) и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс», НХЛ). В воротах — Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (НХЛ).
Виктор:
Всем привет! До начала матча осталось около часа, поэтому будем понемногу готовиться к хоккейному пиршеству, которое ожидает нас в ближайшее время. Вот так сборная России приехала на арену в Братиславе. Встречаем наших строгих ребят в костюмах!