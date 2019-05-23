Валидольный матч: сборная России удержала преимущество в игре с США и вышла в полуфинал ЧМ

Виктор:

А вот так выглядит состав наших соперников. Почему мы назвали этот матч «битвой лучших составов»? Потому что в сборных России и США на этом чемпионате собрались лучшие игроки НХЛ. Особо в составе американцев стоит отметить Джека Хьюза — молодой форвард, которому прочат первый номер на драфте НХЛ в этом году, пока не запомнился ничем особенным на этом чемпионате, а в матче против Канады и вовсе не попал в заявку. Но тем не менее не стоит сбрасывать юного гения со счетов. Капитан команды же — лидер «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн, хоккеист с золотыми руками и светлой головой. В воротах американцев — опытный Кори Шнайдер («Нью-Джерси Девилс», НХЛ).