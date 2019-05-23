Вратарь «Шинника» Яшин о выходе в премьер-лигу: «Кто говорит, что "сливаем", тот не болельщик»

На этой неделе ярославский «Шинник» сыграет последний матч в текущем сезоне. Чёрно-синие примут на своём поле курский «Авангард». В этот раз внимание болельщиков к команде приковано до самого последнего матча, ведь у ярославцев есть шанс выйти в премьер-лигу. Накануне этого решающего тура мы поговорили с вратарём команды и любимчиком болельщиков Дмитрием Яшиным.



Футболист Дмитрий Яшин ответил на вопросы журналиста 76.RU Фото: Елена Вахрушева

— На этой неделе — последний тур в сезоне. У «Шинника» есть шанс выйти в премьер-лигу. Что должно произойти, чтобы команда попала в «стыки»?



— Это зависит от того, как сыграют «Нижний Новгород», «Чертаново» и «СКА-Хабаровск». Если они потерпят поражения, то «Шинник» выйдет на четвёртое место и сможет побороться за место в премьер-лиге в стыковых матчах. Если бы мы накануне выиграли в Сочи, то сейчас могли бы зависеть только от результатов «Нижнего Новгорода». Но и «Чертаново» и «СКА-Хабаровск» играют с командами мотивированными. Единственное, этот матч ничего не решает для «Мордовии», которые сыграют с «Нижним Новгородом». Но, думаю, что они всё равно профессионально подойдут к матчу и будут играть до конца.



Футболист уделяет много времени, чтобы всегда быть в форме Фото: личный архив Дмитрия Яшина

— Руководство клуба и учредители заявляли, что ставят вам задачу выйти в стыки?

— Мы — спортсмены, и намерены добиваться самого высокого результата. Иначе зачем этим всем заниматься? Стоит задача или не стоит, мы намерены добиваться самого высокого результата. Да, нам говорят: «Это было бы неплохо», но руководство трезво оценивает свои силы в плане финансов на премьер-лигу.



Дмитрий Яшин готов бороться за место в премьер-лиге до самого конца Фото: Ярослав Неелов, ФК «Шинник»

— Я, собственно, к тому и клоню — поговаривают, что учредители вам ставят задачу, наоборот, не выйти в «премьерку», потому что денег на это нет.



— Я тоже читал такое в интернете и слышал подобные разговоры много раз. Но, честно, это полный бред. Как вы себе это представляете: команда подбирается к зоне «стыков», а потом начинает «сливать»? Если бы такое случилось, не представляю, как потом игроки команды смотрели бы болельщикам в глаза. А те, кто так говорят, это, видимо, не болельщики, а так... Мы в каждом матче выкладываемся по-полной, работаем на максимальный результат и всегда стремимся к победе. Не всегда получается, соглашусь. Но это спорт. Мы хотим выйти в премьер-лигу, я хочу выйти в премьер-лигу! Амбиции такие есть.

— Если команда выйдет в стыки, каковы шансы на победу там?

— Соперник в стыковых матчах уже известен — это самарская команда «Крылья Советов». Пока есть игра, пока есть 90 минут, пока тебя с поля не унесли, шанс есть всегда.

Сердечки для болельщиц

Перед тем, как перейти в «Шинник», Яшин успел поиграть в других российских футбольных клубах Фото: ФК «Луч»

— На таком поле, как на «Шиннике» в этом году, не так-то просто показывать результат.

— Да, поле, которое нам досталось в «наследство» от чемпионата мира, весной оказалось полностью не готово. Я уже почти шесть лет в команде — никогда поле не было таким ужасным. Ребята, как на коньках, в чём бы ни вышли. Как коровы на льду. Это, конечно, сказывается на игре. Мы хотим играть красивый и интересный футбол, но это получается только на выезде. И многие болельщики это замечают. Конечно, не каждую игру и на выезде мы блистаем: есть и спады, но есть и подъемы; есть соперник, который нас изучает, «разрушает», пытается сделать всё, чтобы у нас игра не получилась. В Нижнем Новгороде мы, например, хорошо играли.



В этом сезоне Дмитрий Яшин в составе «Шинника» сыграл свой сотый матч на ноль Фото: Елена Вахрушева

— В российском футболе принято: выиграли — люди готовы на руках носить, проиграли — все кричат: «Фу, позор». Вы активно общаетесь с болельщиками в социальных сетях. Как они реагируют на ваши спады и подъёмы?

— Чаще, конечно, мои подписчики поддерживают. Да и я всегда стараюсь объяснить, почему мы проиграли, если это произошло. Но к каждому в голову не залезешь. Это как в случае со сборной России: когда люди смотрят по телевизору — все диванные эксперты. Отличный был случай, когда один из болельщиков прокомментировал игру в Англии, где игрок не забил с метра в ворота. Этого болельщика перед матчем выпустили на поле и стали давать ему передачи, и он их не исполнил — из десяти раз ни разу не попал по воротам. Думаю, эту практику можно было бы и нам применить.



Многих футболистов на хорошую игру заряжают болельщики Фото: ФК «Шинник»

— То есть всё же есть и те, кто ругает?

— Ну да. Пишут такие слова, как «сливают», «только подобрались и сразу начинают уступать». Хотя всё легко объяснимо. Первую половину сезона мы играли с командами из подвала турнирной таблицы, а теперь пошли матчи с лидерами первенства. Естественно, видна разница. Пытаюсь людям объяснять. Но это не обижает. Честно, слов поддержки больше. Те, кто критикуют, обычно и на футбол даже не ходят. А слова поддержки подбадривают. Был случай, что мне болельщики написали, что рассчитывают на меня — я несколько туров перед матчами это перечитывал. После таких слов чувствуешь всю ответственность и во время игры появляется здоровая спортивная злость. Это не только поддерживает, но и мотивирует.

Супруга Дмитрия — творческий человек. Он тоже участвует в спектаклях Фото: личный архив Дмитрия Яшина

— Вот только с трибун в последние годы мало кто мотивирует. Не расстраивает, что на трибунах мало болельщиков?

— Всё это зависит от игры, конечно, но не только. Ещё и условия на стадионе не очень комфортные. Например, в октябре и ноябре холодно, дожди идут. И приходит человек, сидит под дождём, ничего съесть и выпить не может. И многие болельщики справедливо требуют нормальных условий, чтобы можно было посидеть, посмотреть матч и отдохнуть. Сейчас же даже пронести ничего нельзя на стадион. Даже у мамы с ребёнком могут отобрать бутылку с водой. В следующий раз она, естественно, не придёт. Но мы надеемся, что на последнюю игру народ всё же придёт поддержать команду. Давно «Шинник» не держал до самого последнего матча сезона такую интригу. Шанс попасть в премьер-лигу есть, и хотелось бы рассчитывать на поддержку. Мы рады любым болельщикам: молодым, взрослым, родителям с детьми, парням, девушкам, парам.



Игрокам хотелось бы видеть во время матчей больше людей на трибунах Фото: ФК «Шинник»

— Вы их видите во время матча или в эти моменты всё внимание сконцентрировано на игре?



— Когда гол забиваем, игроки шлют поцелуи и показывают «сердечки» своим любимым девушкам. Значит, смотрят, видят, замечают. Мы видим всех, но не можем во время игры рассматривать каждого. Обращаем внимание на баннеры, кричалки.

— Какая фанатская акция запомнилась больше всех в этом сезоне?

— Это было, когда мы играли на выезде во Владивостоке. Туда приехали 40 человек поддержать нашу команду. Сначала, когда главный тренер Александр Побегалов нам сказал: «Там 40 человек приехали, вы должны показать хорошую игру», я подумал, что это шутка. А потом, когда мы вышли на поле, увидели — это правда. Перед матчем один игрок команды-соперника спросил: «А это у вас тут во Владивостоке есть свой клуб болельщиков что ли?» Когда я ему ответил, что это не местные, а люди из Ярославля приехали, он удивился: «Такого я ещё не видел, что из центра России так далеко забиралось столько людей на этот стадион». Этот матч мы выиграли со счётом 2:0.

Секс опустошает

У Дмитрия футбольный мяч всегда под рукой. Даже по выходным и в отпуске Фото: Елена Вахрушева

— Обычно люди любят отдохнуть от работы. Например, поиграть в футбол с друзьями в выходной. А вы в свободное время гоняете мяч — не по работе?



— Да, и не только я. У нас многие в команде в отпуске собираются, чтобы поиграть в футбол. И это не тренировки, это отдых. Единственное, я это делаю не так, как на работе: без особого напряжения, без фанатизма. На тренировке я работаю и выкладываюсь по полной, а здесь — отдыхаю. Кроме футбола по выходным я много провожу времени с семьёй. Люблю путешествовать, люблю природу, люблю реки.

Свободное время Яшин любит проводить с семьёй Фото: Дмитрий Яшин

— Но за день до игры приходится прощаться с семьёй, природой и реками. Для чего футболистам «Шинника» сутки перед игрой жить на учебно-тренировочной базе?

— В первую очередь для того, чтобы спортсменов огородить от суеты, домашних проблем. Кому-то нужно какой-то курс лечения перед матчем пройти. Также там проходит теоретическое занятие по команде-сопернику: что ожидать, к чему готовиться. Режим отдыха и сна на базе соблюдается. Дома не у всех есть для этого возможность. У кого-то, например, маленькие дети. А сон для спортсмена очень важен. Я знаю, что есть клубы в ФНЛ и втором дивизионе, которые пересмотрели это правило, и игроки могут приезжать на матчи из дома.



День перед матчем футболисты «Шинника» проводят на учебно-тренировочной базе в Белкино Фото: ФК «Шинник»

— По поводу «приезжают из дома». Есть же правило, что профессиональным футболистам нельзя перед игрой заниматься сексом. Это, кстати, зачем?

— Да, такое правило есть. Потому что во время секса происходит выплеск адреналина и эйфория. Другими словами, секс за некоторое время до игры опустошает человека. И ты выходишь не так заряженным, не максимально собранным, не до конца сконцентрированный.

— Все футболисты сильно подрывают своё здоровье. Какие самые стандартные последствия бывают у игроков?

— В основном это заболевания, связанные с коленями: мениск, крестообразные связки. Кроме того, куча различных надрывов мышц. В общем, всё, что связано с ногами. Футболистам всегда нужно чётко следить за своим весом, соблюдать режим по питанию. Я не могу пойти лишний раз на кухню что-нибудь взять из холодильника и съесть или наестся шашлыками на пикнике до отвала. Есть можно всё, но в меру. Хотя надо больше есть продуктов, в которых есть витамины. Впрочем, без медикаментов всё равно не обходится. Спортсмен не может все необходимые витамины найти только в еде.



Спортивной злости во время матча Яшину добавляют слова поддержки из социальных сетей прочитанные накануне Фото: личный архив Дмитрия Яшина