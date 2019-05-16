Ярославский «Локомотив» возглавит ассистент главного тренера сборной Канады

Сегодня стало известно, кто будет главным тренером «Локомотива» после ухода Дмитрия Квартальнова. Ярославский клуб подписал контракт на два года с канадским специалистом Крэйгом МакТавишем.



60-летний канадец известен как последний игрок НХЛ, игравший без шлема. Крэйг МакТавиш провёл 19 сезонов, играя за «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз», «Сент-Луис Блюз», завоевал четыре Кубка Стэнли. С 2000 года был главным тренером «Эдмонтона», помощником тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», главным тренером команды Американской хоккейной лиги «Чикаго Вулвз» и ассистентом главного тренера сборной Канады, дважды став серебряным призёром чемпионата Мира.

