Ярославский «Локомотив» возглавит ассистент главного тренера сборной Канады

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С кем ещё в клубе подписали контракты
Контракт с новым тренером подписали на два года
Сегодня стало известно, кто будет главным тренером «Локомотива» после ухода Дмитрия Квартальнова. Ярославский клуб подписал контракт на два года с канадским специалистом Крэйгом МакТавишем.
60-летний канадец известен как последний игрок НХЛ, игравший без шлема. Крэйг МакТавиш провёл 19 сезонов, играя за «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз», «Сент-Луис Блюз», завоевал четыре Кубка Стэнли. С 2000 года был главным тренером «Эдмонтона», помощником тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», главным тренером команды Американской хоккейной лиги «Чикаго Вулвз» и ассистентом главного тренера сборной Канады, дважды став серебряным призёром чемпионата Мира.
Сегодня «Локомотив» подписал контракты еще и с четырьмя игроками. В Ярославль вернулся Александр Лазушин, 31-летний вратарь, воспитанник хоккейной школы «Локомотив». Прошлый сезон Александр выступал за пекинский «Куньлунь Ред Стар». Провёл в Китае 39 матчей и одержал 12 побед, из которых пять «всухую». Ряды «железнодорожников» также пополнили 20-летний нападающий Георгий Иванов, 19-летний вратарь Даниил Исаев и 18-летний Даниил Мисюль. Все — выпускники ярославской хоккейной школы.