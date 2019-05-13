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Спорт

Футболистов Кокорина и Мамаева могут этапировать в ярославскую колонию

По решению суда оба футболиста отправятся в исправительное учреждение общего режима

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Футболист Павел Мамаев, обвиняемый в хулиганстве по предварительному сговору, во время оглашения приговора в Пресненском районном суде

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Осуждённых российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут этапировать из Москвы. 

— Одним из мест их потенциального пребывания на время отбывания срока является Ярославль как близлежащий к столице город, — сообщили корреспонденты Sports.Ru. — На данный момент этот вопрос обсуждается во ФСИН. Если их этапируют в Ярославль, скорее всего, местом пребывания станет исправительная колония № 1. Именно сюда отправляют тех, кто впервые оказался за решеткой.

В Ярославле в региональном управлении ведомства сотрудники узнали об этом из СМИ. Источник 76.RU в правоохранительных органах сообщил, что здесь никаких разговоров о Мамаеве с Кокориным не было. По его словам, их, конечно, могут этапировать в Ярославль, равно как и в исправительное учреждение Тверской или Рязанской области.

Приговор футболистам вынесли недавно в московском суде. Они оба, а также брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий признаны виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью человека с применением оружия.

По решению суда оба футболиста отправятся в колонию общего режима. Павел Мамаев — на год и пять месяцев, Александр Кокорин — на год и шесть месяцев.

Как сообщает «Медиазона», судья признала, что поведение футболистов и их приятелей не соответствовало социальным нормам: «Желая противопоставить себя другим, они подошли к Паку (пострадавший чиновник Минпромторга. — Прим. ред.) и использовали для удара деревянный стул».

Александр Кокорин и Павел Мамаев находились в СИЗО с прошлого года. 8 октября они устроили драку в кафе, в которой пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

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Александр КокоринПавел Мамаев

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