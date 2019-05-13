Ешь вредное, а потом — на танцпол: фитнес-тренер из Ярославля рассказала, как похудеть и не толстеть

Всего несколько выходных, но они точно сказались на нашем здоровье. А уж про внешний вид и говорить нечего. Шашлыки и пиво отложились на боках и животе. Фитнес-инструктор студии «Актив» Мария Остроумова рассказала, как быстро прийти в форму и потом не набирать вес. Одна из самых частых проблем, с которыми девушки (кстати, и молодые люди тоже) обращаются к инструктору по фитнесу — как мне похудеть и убрать бока (живот / «ушки» / галифе / дряблые руки)? Какую программу выбрать, чтобы добиться красивого и подтянутого тела?



Конечно, фитнес очень важен — он позволит быстрее сжечь то, что накопилось, ускорит метаболизм. Кроме того, нет другого средства построения красивого тела, кроме как физическая нагрузка. Но одной физической активностью задачу решить невозможно. Коррекция питания — не менее важная часть программы! Иногда достаточно начать вести дневник питания, чтобы понять, где у вас перебор. Я категорически против голодания и жестких ограничений (если у вас не специальная диета, назначенная врачом по медицинским показаниям). То есть, конечно, есть продукты, которые желательно исключить совсем или свести к минимуму (я думаю, все их прекрасно знают: колбасы и копчености, майонез и соусы на его основе, кремовые торты и жирные пирожные, чипсы и снеки, сладкая газировка и т. п.). Но впереди время праздников и застолий, сидеть с грустной миной и жевать сельдерей пока все веселятся как-то не комильфо. Поэтому лучше иногда позволять себе немного «вредности», потом отрабатывая ее в спортзале, но в целом придерживаться стратегии здорового питания.



От отсутствия трубочки с кремом в желудке еще никто не умирал. Если вам хочется кусочек тортика — съешьте (небольшой), а потом вперед на танцпол — сжигать и зажигать!

Если же вы из тех, кто «я и так ничего не ем, а все равно не худею» — заведите дневник питания (не забудьте про полпеченьки со сладким чаем на работе, про «доела супчик за ребенком» и про «пока готовила надо ж попробовать — как там соленость/сладость). Возможно, выяснится, что проблема решается проще, чем вам кажется!

Конечно, всем хочется быть красивыми, подтянутыми и привлекательными. Если проблема лишнего веса беспокоит человека достаточно сильно, зачастую он хочет решить ее быстро, просто и без лишних напрягов. Интернет пестрит сайтами и советами а-ля «похудеть без диет и упражнений», «похудеть за три дня на 5 кг», «жир уйдет сам», «всего три продукта, и живот станет плоским» и т. п. На прилавках аптек много добавок и специального «диетическо-похудательного» питания, вибромассажеров, «поясов для похудения»... Маркетологи знают своё дело, и люди с надеждой несут им свои кровно заработанные…



Ах, как соблазнительно продолжать кушать тортики, не потеть в спортзале, не следить за режимом, но при этом иметь тонкую талию и упругие ягодицы… Мы готовы заплатить за это любые деньги! Только, увы, рекламные обещания — всего лишь ловкий ход для обогащения тех, кто зарабатывает на человеческих слабостях. Давайте быть честными с собой. Если бы действительно существовало такое чудодейственное средство (которое реально работает, а не просто обещает), то все бы были с идеальными фигурами. Пока не изобретено ничего лучше, чем грамотная физическая нагрузка плюс разумное питание.

«Это не для меня, я неспортивная, и, вообще, диеты это не моё» — говорят некоторые. Но я не призываю никого голодать или до изнеможения «убиваться» в спортзале. Физическая нагрузка — это любой вид активности, который вам нравится, подходит по состоянию здоровья и адекватно вписывается в график. Йога, танцы, прогулки, бег, пилатес, силовые тренировки, бокс… есть масса фитнес-направлений! Питание — это не голодовки или экзотические диеты — это рассудительное отношение к тому, чем вы наполняете свой желудок, и понимание того, насколько достаточно (или избыточно) вы получаете калорий, белков, жиров, углеводов. Для этого одни из лучших инструментов — дневник питания (о нем я уже много рассказывала) и «занимательное» чтение этикеток продуктов (о, сколько там интересной информации!). Поверьте, результат будет точно, в отличие от «волшебных таблеток для похудения». Он будет не за три дня и не за неделю, но будет гарантировано и без вреда для организма.

