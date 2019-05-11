Ярославский «Шинник» помог клубам «Сочи» и «Тамбов» выйти в премьер-лигу

Сегодня ярославский «Шинник» на своём поле в рамках 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги принимал команду «Томь» из Томска.



— Единственный гол в матче забил Эльдар Низамуддинов на 6-й минуте игры, — рассказали в ярославском футбольном клубе. — Таким образом, «Шинник» с минимальным счётом победил гостевую команду — 1:0.

Победив «Томь», «Шинник» лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу, а «Сочи» и «Тамбов» теперь независимо от результатов оставшихся матчей поднимутся в элитный дивизион российского футбола. Кстати, и у «Шинника» сохранился шанс на выход в стыковые матчи, которые определят ещё двух участников премьер-лиги следующего сезона.