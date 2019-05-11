Ярославский «Шинник» помог клубам «Сочи» и «Тамбов» выйти в премьер-лигу

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В футбольном клубе сообщили о победе чёрно-синих над «Томью»
У ярославского «Шинника» остаётся шанс попасть в стыковые матчи и побороться за выход в премьер-лигу
Сегодня ярославский «Шинник» на своём поле в рамках 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги принимал команду «Томь» из Томска.
— Единственный гол в матче забил Эльдар Низамуддинов на 6-й минуте игры, — рассказали в ярославском футбольном клубе. — Таким образом, «Шинник» с минимальным счётом победил гостевую команду — 1:0.
Победив «Томь», «Шинник» лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу, а «Сочи» и «Тамбов» теперь независимо от результатов оставшихся матчей поднимутся в элитный дивизион российского футбола. Кстати, и у «Шинника» сохранился шанс на выход в стыковые матчи, которые определят ещё двух участников премьер-лиги следующего сезона.
«Шиннику» в этом сезоне предстоит сыграть ещё два матча. Следующую игру ярославцы проведут 19 мая на выезде с лидером турнирной таблицы — командой «Сочи».