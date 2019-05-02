«Спасибо "Локомотиву" и болельщикам»: хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Торронто»

Российский хоккеист Егор Коршков уходит из ярославского «Локомотива». Игрок подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Одновременно с этим он подписал и просмотровый контракт с фарм-клубом «Торонто» и может сыграть за него уже в нынешнем розыгрыше плей-офф.



— Спасибо «Локомотиву» и всем болельщикам Ярославля за это прекрасное время, — написал на прощание в социальных сетях Егор Коршков. — До новых встреч. И отдельное спасибо всем, кто был рядом.



В прошедшем сезоне в составе «Локомотива» Коршков провел 19 матчей, набрав 5 (3+2) очков, а также 9 встреч в плей-офф, набрав 3 (0+3) очка результативности. Всего в КХЛ провёл 172 матча, забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.



Также известно, что из «Локомотива» ушли главный тренер Квартальнов, тренер Красоткин, нападающие Козун, Локтионов, Контиола, защитник Елесин и вратарь Салак. Продлили контракты с ярославским клубом Черепанов, Апальков, Рафиков, Накладал, Кронвалль, Ильенко, Аверин. Также ранее стало известно, что команда пополнилась главным тренером Ялоненом и четырьмя игроками. В следующем сезоне за ярославцев будут играть вратарь Францоуз и нападающие Ландер, Да Коста и Малыхин.

