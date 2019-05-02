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Спорт

«Спасибо "Локомотиву" и болельщикам»: хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Торронто»

Какие ещё изменения произошли в составе ярославской хоккейной команды

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Егор Коршков сыграл в КХЛ 172 матча, и все — с составе ярославского «Локомотива»

Фото: ХК «Локомотив»

Российский хоккеист Егор Коршков уходит из ярославского «Локомотива». Игрок подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Одновременно с этим он подписал и просмотровый контракт с фарм-клубом «Торонто» и может сыграть за него уже в нынешнем розыгрыше плей-офф.

— Спасибо «Локомотиву» и всем болельщикам Ярославля за это прекрасное время, — написал на прощание в социальных сетях Егор Коршков. — До новых встреч. И отдельное спасибо всем, кто был рядом.

В прошедшем сезоне в составе «Локомотива» Коршков провел 19 матчей, набрав 5 (3+2) очков, а также 9 встреч в плей-офф, набрав 3 (0+3) очка результативности. Всего в КХЛ провёл 172 матча, забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.

Также известно, что из «Локомотива» ушли главный тренер Квартальнов, тренер Красоткин, нападающие Козун, Локтионов, Контиола, защитник Елесин и вратарь Салак. Продлили контракты с ярославским клубом Черепанов, Апальков, Рафиков, Накладал, Кронвалль, Ильенко, Аверин. Также ранее стало известно, что команда пополнилась главным тренером Ялоненом и четырьмя игроками. В следующем сезоне за ярославцев будут играть вратарь Францоуз и нападающие Ландер, Да Коста и Малыхин.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
2 май 2019 в 13:01

В Ярославле ничего не показывал,а в НХЛ намылился.Где больше платят туда и валят молодые .

Гость
2 май 2019 в 14:01

Загнобят за сушат и просто пропадёт . Ни какой стране кроме России ты не нужен . Ты соперник , посмотри что Нхл делает с молодыми российскими игроками . Надейся на лучшее ....

Гость
2 май 2019 в 11:42

Аффтор, переводчик Вам в помощь: "Maple leaves"