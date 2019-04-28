Москвичам показали фильм про Ивана Ткаченко

В Москве в Доме кино прошёл закрытый показ фильма в память о ярославском хоккеисте Иване Ткаченко «Капитан Немо». Посмотреть фильм приехали многие известные хоккеисты — Александр Гуськов, Владислав Третьяк, бывший тренер «Локомотива» Владимир Вуйтек, а также папа Ивана — Леонид Ткаченко.
Фильм тронул зрителей до глубины души.
— Этот фильм стоит посмотреть каждому. Нам нужен пример добрых, честных, чистых сердцем людей, живущих не только для себя, и таким был Иван. Такое ощущение, что он любил всех и старался всем помочь, чем только мог, а таких людей очень мало на нашей земле, — сказал ярославец Михаил Платонов, который одним из первых посмотрел фильм о Ткаченко.
Скоро фильм «Капитан Немо» выйдет в прокат на широкие экраны.
Напомним, что Иван Ткаченко погиб вместе со всей командой «Локомотив» в авиакатастрофе 11 сентября 2011 года. Только после этой трагедии стало известно, что Иван на протяжении долгих лет переводил крупные суммы на лечение больных детей. За несколько минут до крушения самолёта Иван также сделал пожертвование на лечение девочки.