Москвичам показали фильм про Ивана Ткаченко

Фильм тронул зрителей до глубины души.



— Этот фильм стоит посмотреть каждому. Нам нужен пример добрых, честных, чистых сердцем людей, живущих не только для себя, и таким был Иван. Такое ощущение, что он любил всех и старался всем помочь, чем только мог, а таких людей очень мало на нашей земле, — сказал ярославец Михаил Платонов, который одним из первых посмотрел фильм о Ткаченко.

