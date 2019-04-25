Слёзы, фаеры и кубок Харламова: как в Ярославле встречали «Локо»

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
Теперь можно комментировать всё и сразу!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
В полночь у «Арены-2000» начали собираться болельщики, чтобы поприветствовать чемпионов сезона 2018/2019 Молодёжной хоккейной лиги — хоккеисты и тренеры «Локо» летели в Ярославль сразу после победного матча из Екатеринбурга. Люди подходили с шарами, в фанатских бейсболках, свитерах, некоторые даже пришли в хоккейном шлеме, с барабаном и дудками. Приветствовали друг друга криками: «Кто чемпионы? Мы чемпионы!». Так на площади собралось несколько сотен человек. Ждать команду пришлось больше часа. Иногда толпа стихала, но потом кто-то один выкрикивал: «Локо — чемпион!». И люди начинали скакать под барабан и дудки и жечь фаеры.
Готовясь к приезду команды, работники клуба вынесли на улицу ограждения, болельщики послушно встали за ними.
И вот ожидания закончились — к «Арене» подъехал автобус. Уставшие, но довольные, с кубком в руках, под скандирование толпы: «Спасибо, парни!» и огненные фонтаны из автобуса вышли хоккеисты ярославской молодёжки. Спокойно пройти до «Арены» не получилось — болельщики выбежали из-за ограждений, начали обнимать хоккеистов, скакать вокруг, некоторые аж расплакались от переизбытка эмоций, а большинству удалось взять кубок Харламова, поднять его у себя над головой и поцеловать, ощутив и свою причастность к этой победе — не зря же так переживали во время решающего матча.