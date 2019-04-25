25 апреля четверг
СЕЙЧАС +7°С
usd 63.98
eur 71.72
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 63.98
eur 71.72
Спорт

Слёзы, фаеры и кубок Харламова: как в Ярославле встречали «Локо»

Фоторепортаж с приезда трижды чемпионов МХЛ

Поделиться

345
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Хоккеисты приехали ночью

Фото: Елена Вахрушева

В полночь у «Арены-2000» начали собираться болельщики, чтобы поприветствовать чемпионов сезона 2018/2019 Молодёжной хоккейной лиги — хоккеисты и тренеры «Локо» летели в Ярославль сразу после победного матча из Екатеринбурга. Люди подходили с шарами, в фанатских бейсболках, свитерах, некоторые даже пришли в хоккейном шлеме, с барабаном и дудками. Приветствовали друг друга криками: «Кто чемпионы? Мы чемпионы!». Так на площади собралось несколько сотен человек. Ждать команду пришлось больше часа. Иногда толпа стихала, но потом кто-то один выкрикивал: «Локо — чемпион!». И люди начинали скакать под барабан и дудки и жечь фаеры.

У «Арены-2000» собрались болельщики

Фото: Елена Вахрушева

Готовясь к приезду команды, работники клуба вынесли на улицу ограждения, болельщики послушно встали за ними.

Пришли с барабанами и даже в хоккейных шлемах

Фото: Елена Вахрушева

И вот ожидания закончились — к «Арене» подъехал автобус. Уставшие, но довольные, с кубком в руках, под скандирование толпы: «Спасибо, парни!» и огненные фонтаны из автобуса вышли хоккеисты ярославской молодёжки. Спокойно пройти до «Арены» не получилось — болельщики выбежали из-за ограждений, начали обнимать хоккеистов, скакать вокруг, некоторые аж расплакались от переизбытка эмоций, а большинству удалось взять кубок Харламова, поднять его у себя над головой и поцеловать, ощутив и свою причастность к этой победе — не зря же так переживали во время решающего матча.

Девушки готовились — пришли с воздушными шарами

Фото: Елена Вахрушева

Ждать приезда хоккеистов пришлось 1,5 часа

Фото: Елена Вахрушева

Пока ждали, развлекали сами себя

Фото: Елена Вахрушева

Пели песни и скакали

Фото: Елена Вахрушева

Игроки «Локо» вышли из автобуса с кубком Харламова в руках

Фото: Елена Вахрушева

Толпа болельщиков выскочила из-за ограждения, но их никто и не сдерживал

Фото: Елена Вахрушева

Каждому хотелось прикоснуться к главному трофею лиги

Фото: Елена Вахрушева

И у многих это получилось!

Фото: Елена Вахрушева

Хоккеисты обрадовались такой тёплой встрече

Фото: Елена Вахрушева

Болельщики поднимали кубок над головой и благодарили спортсменов

Фото: Елена Вахрушева

Непонятно, кто же больше радовался — хоккеисты или болельщики

Фото: Елена Вахрушева

Сфотографироваться с чемпионами хотелось каждому из пришедших

Фото: Елена Вахрушева

«Локо» в третий раз привёз кубок Харламова в Ярославль

Фото: Елена Вахрушева

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

хоккейЛоко

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)