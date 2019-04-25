Слёзы, фаеры и кубок Харламова: как в Ярославле встречали «Локо»

В полночь у «Арены-2000» начали собираться болельщики, чтобы поприветствовать чемпионов сезона 2018/2019 Молодёжной хоккейной лиги — хоккеисты и тренеры «Локо» летели в Ярославль сразу после победного матча из Екатеринбурга. Люди подходили с шарами, в фанатских бейсболках, свитерах, некоторые даже пришли в хоккейном шлеме, с барабаном и дудками. Приветствовали друг друга криками: «Кто чемпионы? Мы чемпионы!». Так на площади собралось несколько сотен человек. Ждать команду пришлось больше часа. Иногда толпа стихала, но потом кто-то один выкрикивал: «Локо — чемпион!». И люди начинали скакать под барабан и дудки и жечь фаеры.



У «Арены-2000» собрались болельщики Фото: Елена Вахрушева

Готовясь к приезду команды, работники клуба вынесли на улицу ограждения, болельщики послушно встали за ними.



Пришли с барабанами и даже в хоккейных шлемах Фото: Елена Вахрушева

И вот ожидания закончились — к «Арене» подъехал автобус. Уставшие, но довольные, с кубком в руках, под скандирование толпы: «Спасибо, парни!» и огненные фонтаны из автобуса вышли хоккеисты ярославской молодёжки. Спокойно пройти до «Арены» не получилось — болельщики выбежали из-за ограждений, начали обнимать хоккеистов, скакать вокруг, некоторые аж расплакались от переизбытка эмоций, а большинству удалось взять кубок Харламова, поднять его у себя над головой и поцеловать, ощутив и свою причастность к этой победе — не зря же так переживали во время решающего матча.

Девушки готовились — пришли с воздушными шарами Фото: Елена Вахрушева

Ждать приезда хоккеистов пришлось 1,5 часа Фото: Елена Вахрушева

Пока ждали, развлекали сами себя Фото: Елена Вахрушева

Пели песни и скакали Фото: Елена Вахрушева

Игроки «Локо» вышли из автобуса с кубком Харламова в руках Фото: Елена Вахрушева

Толпа болельщиков выскочила из-за ограждения, но их никто и не сдерживал Фото: Елена Вахрушева

Каждому хотелось прикоснуться к главному трофею лиги Фото: Елена Вахрушева

И у многих это получилось! Фото: Елена Вахрушева

Хоккеисты обрадовались такой тёплой встрече Фото: Елена Вахрушева

Болельщики поднимали кубок над головой и благодарили спортсменов Фото: Елена Вахрушева

Непонятно, кто же больше радовался — хоккеисты или болельщики Фото: Елена Вахрушева

Сфотографироваться с чемпионами хотелось каждому из пришедших Фото: Елена Вахрушева