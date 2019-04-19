Ярославская область получила от Москвы 110 миллионов рублей: на что потратят

Ярославская область получила от Москвы 110 миллионов рублей на строительство волейбольного центра. Деньги выделили, потому что Ярославль претендует на статус одного из городов проведения игр чемпионата мира по волейболу.

— Место расположения объекта — проспект Фрунзе, в районе пересечения с улицей Марголина. Особое внимание — игровому залу. Он должен отвечать регламентам Международной и Российской Федераций волейбола и правилам проведения соревнований Европейской конфедерации. Длина — не менее 42 метров, ширина — не менее 33 метров, вместимость — до 6 тысяч болельщиков. Предусмотрены особые требования к паркету, освещению. Таким же по площади будет и тренировочный зал с трибунами на 500 человек, — рассказали в правительстве Ярославской области.