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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Спорт

Ярославская область получила от Москвы 110 миллионов рублей: на что потратят

Деньги хотят вложить в спорт

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В Ярославле хотят построить современную волейбольную площадку

Фото: Александра Савельева

Ярославская область получила от Москвы 110 миллионов рублей на строительство волейбольного центра. Деньги выделили, потому что Ярославль претендует на статус одного из городов проведения игр чемпионата мира по волейболу.

— Место расположения объекта — проспект Фрунзе, в районе пересечения с улицей Марголина. Особое внимание — игровому залу. Он должен отвечать регламентам Международной и Российской Федераций волейбола и правилам проведения соревнований Европейской конфедерации. Длина — не менее 42 метров, ширина — не менее 33 метров, вместимость — до 6 тысяч болельщиков. Предусмотрены особые требования к паркету, освещению. Таким же по площади будет и тренировочный зал с трибунами на 500 человек, — рассказали в правительстве Ярославской области.

На территории центра планируют построить бассейн с чашей олимпийского размера для проведения соревнований на «короткой воде», залы для групповых и командных занятий, зоны SPA, детского клуба.

Суперсовременный спортивный комплекс планируют начать строить в 2020 году и закончить к 2022-му.

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Анна Лурье

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волейболспорт

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 апр 2019 в 19:44

В конце Фрунзе эта улица находится , и как туда всему городу добираться ? целый час ехать , 6000 человек )))