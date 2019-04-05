Вместо Дмитрия Квартальнова в «Локомотив» прочат финского тренера: комментарий клуба

Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что ярославский «Локомотив» собирается расстаться с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Как сообщает «Спорт Экспресс», на место Квартальнова претендует 59-летний фин Кари Ялонен, который имеет опыт тренерской работы в КХЛ: с 2011 по 2013 годы Кари тренировал нижегородское «Торпедо», а в сезоне 2013–2014 — чешский «Лев».





В ярославском клубе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.



— Пока без комментариев, — сообщили в пресс-службе «Локомотива». — Сейчас все работают по действующим контрактам.