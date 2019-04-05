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Спорт

Вместо Дмитрия Квартальнова в «Локомотив» прочат финского тренера: комментарий клуба

Похоже, в ярославской команде назревают перемены

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Дмитрий Квартальнов оба сезона выводил «Локомотив» в четвертьфинал плей-офф, и оба раза ярославская команда уступила СКА

Фото: Ярослав и Юлия Нееловы/hclokomotiv.ru

Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что ярославский «Локомотив» собирается расстаться с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Как сообщает «Спорт Экспресс», на место Квартальнова претендует 59-летний фин Кари Ялонен, который имеет опыт тренерской работы в КХЛ: с 2011 по 2013 годы Кари тренировал нижегородское «Торпедо», а в сезоне 2013–2014 — чешский «Лев». 


В ярославском клубе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

— Пока без комментариев, — сообщили в пресс-службе «Локомотива». — Сейчас все работают по действующим контрактам.

Дмитрий Квартальнов работает главным тренером «Локомотива» с 2017 года. Под его руководством железнодорожники дважды доходили до четвертьфинала плей-офф и оба раза уступили питерскому клубу СКА.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

«Локомотив»Локомотив в плей-офф

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КОММЕНТАРИИ (3)

Евгений
5 апр 2019 в 15:32

Тогда уже верните Кари. Только Хейккиля.

Гость
5 апр 2019 в 14:43

Толку от всех этих главных,.. высокооплачиваемых "Кудесников" - НОЛЬ !! Всё решает мастеровитость игроков и только .