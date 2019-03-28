Грозный медведь с секирой: у «Шинника» появился новый талисман

26 марта 2019

Теперь можно делиться фоточками!

Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)

Покажите друзьям самые яркие снимки!