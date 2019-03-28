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Спорт

Грозный медведь с секирой: у «Шинника» появился новый талисман

Рассматриваем, как теперь выглядит маскот ярославского клуба

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Эскиз создал дизайнер Андрей Селиванов

Фото: футбольный клуб «Шинник»

Скоро на атрибутике ярославского футбольного клуба «Шинник» талисман команды, медведь, появится в новом виде. На эскизе изображён оскалившийся медведь в форме чёрно-синих, держащий в лапах секиру.

— Эскиз талисмана для печатной и сувенирной продукции по заказу клуба подготовил дизайнер Андрей Селиванов, — рассказали в ярославском футбольном клубе.

Символ «Шинника» стал грозным

Фото: футбольный клуб «Шинник»

Чтобы обновить маскота, «Шинник» устраивал конкурс, но ни один из предложенных эскизов в клубе не приглянулся, и участникам вручили поощрительные призы.

В «Шиннике» рассказали, что в обновлённом виде талисман будет изображён на сувенирной и печатной продукции клуба. Медведь Яша, который развлекает зрителей во время матча, не изменится.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Шинник

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
28 март 2019 в 11:57

Художник позаимствовал оскал с эмблем Клубов НХЛ !?? Не свойственно нашему "Мишке" на всех секирой замахиваться, для него предпочтительней дружелюбие и спортивное соперничество ! Будет печально, если ЭТО официально утвердят.

Шинник - Чемпион
28 март 2019 в 12:30

Дааа, были гораздо лучше эскизы... Дмитрий Валентинович ну и зачем это!?

Крокодил
28 март 2019 в 12:26

У мишки такой взгляд, как будто у него живот прихватило))

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