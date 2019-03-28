Грозный медведь с секирой: у «Шинника» появился новый талисман

Скоро на атрибутике ярославского футбольного клуба «Шинник» талисман команды, медведь, появится в новом виде. На эскизе изображён оскалившийся медведь в форме чёрно-синих, держащий в лапах секиру.
— Эскиз талисмана для печатной и сувенирной продукции по заказу клуба подготовил дизайнер Андрей Селиванов, — рассказали в ярославском футбольном клубе.
Чтобы обновить маскота, «Шинник» устраивал конкурс, но ни один из предложенных эскизов в клубе не приглянулся, и участникам вручили поощрительные призы.
В «Шиннике» рассказали, что в обновлённом виде талисман будет изображён на сувенирной и печатной продукции клуба. Медведь Яша, который развлекает зрителей во время матча, не изменится.