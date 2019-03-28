«Шинник» оштрафовали на сто тысяч рублей

Ярославский «Шинник» оштрафуют. Такое решение приняли на контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.



17 марта в Нижнем Новгороде прошёл матч против местной команды. Поддержать чёрно-синих приехали несколько десятков ярославских фанатов. На одежде одного из молодых людей, который находился в секторе поддержки ярославской команды, рассмотрели запрещённый символ. Как рассказали свидетели, на шапке болельщика был изображён небольшой знак — череп с костями. Видимо, его посчитали схожим со знаком отличия подразделения СС по охране концлагерей — «Мёртвой головой», а значит, нацистской символикой.

