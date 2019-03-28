28 марта четверг
СЕЙЧАС +1°С
usd 64.59
eur 72.72
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 64.59
eur 72.72
Спорт

«Шинник» оштрафовали на сто тысяч рублей

За что заплатит ярославский футбольный клуб

Поделиться

82
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Запрещённую символику рассмотрели на одежде болельщика

Фото: Дмитрий Горин/Vk.com

Ярославский «Шинник» оштрафуют. Такое решение приняли на контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.

17 марта в Нижнем Новгороде прошёл матч против местной команды. Поддержать чёрно-синих приехали несколько десятков ярославских фанатов. На одежде одного из молодых людей, который находился в секторе поддержки ярославской команды, рассмотрели запрещённый символ. Как рассказали свидетели, на шапке болельщика был изображён небольшой знак — череп с костями. Видимо, его посчитали схожим со знаком отличия подразделения СС по охране концлагерей — «Мёртвой головой», а значит, нацистской символикой.

— За публичную демонстрацию зрителем нацисткой символики оштрафовать футбольный клуб «Шинник» на сто тысяч рублей, — сказано в решении комитета.

По теме

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Шинник

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости