«Шинник» оштрафовали на сто тысяч рублей

Ярославский «Шинник» оштрафуют. Такое решение приняли на контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.
17 марта в Нижнем Новгороде прошёл матч против местной команды. Поддержать чёрно-синих приехали несколько десятков ярославских фанатов. На одежде одного из молодых людей, который находился в секторе поддержки ярославской команды, рассмотрели запрещённый символ. Как рассказали свидетели, на шапке болельщика был изображён небольшой знак — череп с костями. Видимо, его посчитали схожим со знаком отличия подразделения СС по охране концлагерей — «Мёртвой головой», а значит, нацистской символикой.
— За публичную демонстрацию зрителем нацисткой символики оштрафовать футбольный клуб «Шинник» на сто тысяч рублей, — сказано в решении комитета.