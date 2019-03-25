Дмитрий Миронов забил три шайбы в ворота «Легенд СССР». Фоторепортаж с матча

Сегодня на главном катке города на Советской площади прошёл матч в честь 70-летия ярославского хоккея. Ветераны «Локомотива» сразились с «Легендами СССР». Было жарко, с трибун то и дело кричали: «Шайбу!»



— Мы же не с детско-юношеской школой играем. Мы играем на все сто, как и они, — сказал корреспонденту ярославского телевидения защитник ветеранов «Локомотива» Александр Гуськов. — В упорной борьбе при поддержке замечательных зрителей. Скучать не приходится. Это товарищеская игра, но спорт, это такая штука, что проигрывать всё равно не хочется.