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Спорт
Фоторепортаж

Дмитрий Миронов забил три шайбы в ворота «Легенд СССР». Фоторепортаж с матча

10 самых ярких моментов игры в честь 70-летия ярославского хоккея

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Ничья! 

Фото: Александра Савельева

Сегодня на главном катке города на Советской площади прошёл матч в честь 70-летия ярославского хоккея. Ветераны «Локомотива» сразились с «Легендами СССР». Было жарко, с трибун то и дело кричали: «Шайбу!»

— Мы же не с детско-юношеской школой играем. Мы играем на все сто, как и они, — сказал корреспонденту ярославского телевидения защитник ветеранов «Локомотива» Александр Гуськов. — В упорной борьбе при поддержке замечательных зрителей. Скучать не приходится. Это товарищеская игра, но спорт, это такая штука, что проигрывать всё равно не хочется.

И не пришлось! Игра закончилась со счётом 8:8. Давайте теперь вместе насладимся яркими моментами игры на снимках Саши Савельевой.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Торпедо - Чемпион!!!
25 март 2019 в 20:36

Идея отличная, а вот организация хуже некуда. Ну сделай в Торпедо,и наберутся трибуны, а тут что vip трибуна!? Так там большинство в телефонах сидела...

Инженер1
25 март 2019 в 20:44

Тьфу на них!

Серг
25 март 2019 в 20:41

Ну вот нафига в будни? Почему это было не сделать в выходные???

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