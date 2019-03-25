Звезда хоккея Алексей Горшков назвал два условия, при которых можно попасть в ярославскую команду

Алексей Горшков — воспитанник ярославского хоккейного клуба. С 1990 года центральный нападающий ярославского «Торпедо». Вместе с родной командой в 1997 году стал чемпионом России и бронзовым призёром чемпионата в 1998 и 1999 годах. С 2001 года играл за омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо», питерский СКА, закончил карьеру хоккеиста в 2010 году, выступая за подмосковную «Рысь». — Как попали в хоккей?

— Раньше все играли в хоккей. У меня и старший брат играл. Выступали за «Шайбу», в 12 лет меня заметил тренер. Первая форма досталась как раз от старшего брата. Зашили, ушили, в ней и начал играть.



— Почему выбрали амплуа центрального нападающего?

— Так получилось, поставил тренер. Играл и в защите, и в нападении, а центральный нападающий как раз и играет и там, и там.

— Вы играли за разные клубы? Чем для вас отличается ярославская команда от других?

— Это моя родная команда, в которой я вырос. Здесь есть преемственность поколений — все как одна большая семья. До сих пор поддерживаем отношения со всеми, с кем играли в «Торпедо».



В составе ярославского «Торпедо» Алексей стал чемпионом в 1997 году Фото: ХК «Локомотив»

— Какими качествами надо обладать, чтобы играть в ярославской команде?

— Преданность клубу, жажда победы. Надо играть только на победу, играть до последней секунды матча, потому что любой момент может стать переломным. Надо полностью отдаваться хоккею.



С кубком в 1997 году Фото: ХК «Локомотив»

— Как за годы изменился хоккей?

— Со временем всё меняется, скорости и раньше были большие. Трудно судить, что было лучше, что хуже.



Алексей продолжает выходить на лёд, теперь в команде ветеранов Фото: Хоккей. Город Данилов/Vk.com

— Стоит ли отдавать детей в хоккей?

— Думаю, что стоит. Хоккей не более травмоопасен, чем футбол. Даже играя в теннис, можно получить травму — ногу подвернуть. Тут главное — собранность. Хоккей — это очень хорошее дело, коллективная игра, где дети воспитываются среди ровесников. Здоровый образ жизни опять же. То, что не попадают потом в команды — так не каждый способен даже физически.



Алексей уверен, чтобы играть за ярославскую команду, надо полностью отдаваться хоккею. Фото: Александра Савельева

— Можно ли попасть в большой спорт со двора? — Все начинают со двора, а дальше уже тренер отбирает одарённых ребят. Сейчас уже не в 12, а в шесть отбирают. Там уже потихоньку, со временем остаются только сильнейшие.

Алексей считает, что надо быть собранным, тогда и травм на льду можно избежать Фото: Хоккей. Город Данилов/Vk.com

— Ваши сыновья занимаются хоккеем?

— Старший играл, но забросил, средний сейчас занимается, а младший не хочет.



В марте Алексей сыграл в Данилове Фото: Хоккей. Город Данилов/Vk.com

— Пожелаете что-то ярославцам? — Болейте за «Локо», верьте в ребят! Всех с праздником! Удачи всем!



Болельщики помогают команде настроиться на победы Фото: Александра Савельева

Алексей Горшков

Родился 30 ноября 1971 года в Ярославле. Воспитанник местного «Торпедо», ныне «Локомотив». Первый тренер — Владимир Власов.

В 1990–2001 годах выступал за родную команду. Вместе с ней стал чемпионом России 1997 года и бронзовым призёром 1998 и 1999 годов.

Затем выступал за омский «Авангард» (2001–2002), уфимский «Салават Юлаев» (2002–2003), нижегородское «Торпедо» (2003–2004, 2005–2008), санкт-петербургский СКА (2004–2005) и подмосковную «Рысь» (2009–2010).

В 1997–1999 годах выступал за сборную России.

С августа 2010 года директор ДЮСШ «Локомотив-2004».

Женат, воспитывает троих сыновей.

