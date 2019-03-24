Ярославский «Локо» в финале Кубка Харламова: болельщики атаковали кассы ледовой арены

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Люди выстроились в гигантскую очередь, чтобы урвать билет на матч
Люди приезжали за 1,5–2 часа до старта продаж
Сегодня ярославская молодежка одержала очередную победу в серии и вышла в полуфинал Кубка Харламова. Молодые хоккеисты «Локо» в последней игре с петербургским «Динамо» на родном льду забрали победу со счётом 3:2, таким образом, выйдя из серии без единого проигрыша.
— В серии 1/2 финала плей-офф наша молодёжка встретится с кем-то из представителей Восточной конференции — соперник будет известен чуть позже, а серия начнётся 31 марта, — уточнили в пресс-службе ярославского хоккейного клуба.
Победная игра прошла сегодня в Ярославле. После двух предыдущих побед в серии болельщики «Локо» рванули на ледовую арену, чтобы увидеть, как молодежка поборется за столь близкий полуфинал. Однако билеты на игру продавали только в кассах, онлайн-продажи не было. Из-за чего ярославцы выстроились в гигантскую очередь задолго до самой игры.
— Собрались сегодня с детками сходить поболеть за нашу молодую команду, у которой есть все шансы взять третий свой Кубок Харламова. Приехали за полчаса до начала и увидели такую картину: очередь была от касс до самого памятника! Посидев 10 минут в машине, мы увидели только прибывающее количество людей. Вышли узнать, а оказалось, что онлайн-продажи нет и работает всего лишь один кассир! Как такая большая организация, как «Арена 2000», смогла допустить такое безобразие! — возмущались позже в соцсетях болельщики.
Сам матч начался в 13 часов. Многие делились, что им удалось получить билет довольно быстро:
— Были там в 11:45 в кассе, две кассы открыты, билеты спокойно взяли. Не понимаю гнева, — ответил на гневный пост пользователь Moris Pinheado.
— Потому что надо приезжать за полтора часа, не было вообще никого, — делится секретом Оля Белорусска.
Ранее мы разбирались, как взрослые железнодорожники упустили шанс остаться в плей-офф.