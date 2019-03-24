Ярославский «Локо» в финале Кубка Харламова: болельщики атаковали кассы ледовой арены

Сегодня ярославская молодежка одержала очередную победу в серии и вышла в полуфинал Кубка Харламова. Молодые хоккеисты «Локо» в последней игре с петербургским «Динамо» на родном льду забрали победу со счётом 3:2, таким образом, выйдя из серии без единого проигрыша.

— В серии 1/2 финала плей-офф наша молодёжка встретится с кем-то из представителей Восточной конференции — соперник будет известен чуть позже, а серия начнётся 31 марта, — уточнили в пресс-службе ярославского хоккейного клуба.



Победная игра прошла сегодня в Ярославле. После двух предыдущих побед в серии болельщики «Локо» рванули на ледовую арену, чтобы увидеть, как молодежка поборется за столь близкий полуфинал. Однако билеты на игру продавали только в кассах, онлайн-продажи не было. Из-за чего ярославцы выстроились в гигантскую очередь задолго до самой игры.