«Локомотив» выиграл у СКА самым молодым составом в истории КХЛ: 4 хитрых хода

Третий матч для «Локомотива» в серии с питерским СКА был решающим. Проиграй его — и шансов на спасение в серии у подопечных Дмитрия Квартальнова уже не было бы. Тренерскому штабу нужно было что-то срочно придумывать, чтобы спасать ситуацию. Но наша команда выиграла 3:1. Отметим несколько ключевых моментов и ходов Квартальнова, которые сказались на матче.

Ход 1

«Локомотив» остался почти без всех своих легионеров, которые должны были тащить команду в плей-офф. Ставка была на первое звено, где Контиола, Козун, Локтионов, Накладал и Кронвалл должны были просто разрывать соперника в большинстве. Но сначала выбыл Контиола, затем Кронвалл, и вот ярославцы лишились Козуна. Его дисквалифицировали в предыдущем матче за удар в колено соперника. Поступок канадца перечеркнул крест на втором матче серии, ведь тогда за пять минут большинства СКА дважды огорчил «Локомотив» и сделал игру. Нужно было что-то делать, ведь адекватной замены лидерам нет. Зато есть то, чем славен хоккейный Ярославль — талантливая молодежь. И поначалу, увидев ростер команды, можно было подумать: тренеры «Локомотива», вы в своем уме? И в пресс-службе КХЛ пояснили, почему на ум приходили такие вопросы:



— Состав «Локомотива» был самым молодым среди всех команд КХЛ в Кубке Гагарина за 11 сезонов. Средний возраст — 24,09 года.

Вратарь Александр Салак не попал в заявку, нападающие Денис Алексеев и Егор Аверин также лишились места в основе. Зато сыграл 21-летний Михаил Беляев, который впервые поучаствовал в играх плей-офф КХЛ. Вышел и Даниил Мисюль. Казалось, играть молодняком против СКА смерти подобно. Но все оказалось иначе.

Ход 2

Вместо Салака Илья Коновалов снова сыграл в рамке ворот «Локомотива». Молодой голкипер не так уверенно смотрелся в серии с ХК «Сочи», зато с Питером его настрой был что надо. По большей части именно он держал ярославцев в игре, и они могли со спокойной душой гонять в атаки. Отметили уверенные действия Коновалова и соперники.

— Где-то мы нехитро сыграли и не могли забить, где-то соперника подтащил вратарь. Наверное, эти два фактора сегодня сыграли, — объяснял после игры форвард СКА Максим Карпов.

Коновалов стал настоящим козырем ярославцев. А ведь ему всего 20 лет. Если голкипер будет играть так же, то уже завтра СКА будет очень тяжело.



Ход 3

А забить СКА смог лишь единожды, и то из-за ошибки форварда «Локомотива» Григория Денисенко, которого обокрали на пятаке. Но это скорее мелкий казус. Да, был у СКА выход один в ноль, да, были еще моменты, но к голу они не приводили, а значит, что тактика, выбранная на игру Ярославлем, была верная. Еще важнее то, что у них наконец-то получилось сыграть дисциплинированнее. Вспомним, как железнодорожники безбожно шли в тело сопернику, вспомним то же удаление Козуна, где он пытался доработать эпизод до конца. Сейчас ярославцы были хитрее и не лезли на рожон. Стало проходить больше поперечных передач. А голевой пас Коршкова на одинокого Иванова — это просто песня, позволившая Георгию записать победную шайбу на свой счет.

Все это появилось не из ниоткуда. Это явный разбор игры соперника и своей со стороны тренеров. Квартальнов, которого все ругали в прямолинейности, сумел практически молодежным составом обыграть многочисленных победителей Олимпиады. Это дорогого стоит.

Ход 4

Ну и надо отдать должное, что у «Локомотива» нашлись свои новые герои: звено Каюмов — Иванов — Коваленко. Это сочетание просто лучшее в атаке в игре с армейцами. Они забросили в Питере, они же внесли огромный вклад в победу вчера. Эти хоккеисты хоть номинально и четвертое сочетание, но в игре они выполняют роль заводил и креативщиков в атаке. Наверняка это увидели и тренеры СКА, и завтра ярославцам нужно будет придумывать новые ходы.

