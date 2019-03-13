Не смогли выбрать: ярославский «Шинник» отказался обновлять образ клубного маскота

Ярославский футбольный клуб «Шинник» устроил конкурс эскизов с целью обновить рисованный образ клубного маскота — медведя. Ярославцы рисовали своих медведей — от добрых мультяшных персонажей до грозных лесных зверей. Конкурс прошёл в два этапа, отбирались лучшие варианты. Новый образ планировали использовать на сувенирах, печатать на баннерах, растяжках, билетах и так далее.

Но итогов подвести в клубе так и не смогли.

— После рассмотрения всех обстоятельств принято решение не объявлять из представленных на финальном этапе вариантов победителя, а всем участникам вручить поощрительные призы в виде сертификата на абонемент на домашние игры «Шинника» следующего сезона и клубного шарфа, — завершили такими словами конкурс в группе клуба.

