Не смогли выбрать: ярославский «Шинник» отказался обновлять образ клубного маскота

Для клуба хотели придумать новый образ маскота
Ярославский футбольный клуб «Шинник» устроил конкурс эскизов с целью обновить рисованный образ клубного маскота — медведя. Ярославцы рисовали своих медведей — от добрых мультяшных персонажей до грозных лесных зверей. Конкурс прошёл в два этапа, отбирались лучшие варианты. Новый образ планировали использовать на сувенирах, печатать на баннерах, растяжках, билетах и так далее.
Но итогов подвести в клубе так и не смогли.
— После рассмотрения всех обстоятельств принято решение не объявлять из представленных на финальном этапе вариантов победителя, а всем участникам вручить поощрительные призы в виде сертификата на абонемент на домашние игры «Шинника» следующего сезона и клубного шарфа, — завершили такими словами конкурс в группе клуба.
Призы участникам выдадут в офисе клуба.
Давайте посмотрим, какие варианты образов маскота предлагались.
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Собственно, а зачем "Шиннику" геральдическое животное? Тем более олицетворяющее, неуклюжесть, косолапость. У того что есть, глаза в кучу, и улыбка при таких глазах.... Уже, мягко говоря лишняя... Указывающая, возможно, на некое нездоровье :))).ладно бы стилистически медведь улыбался, умной-закрытой улыбкой, как медведь символ Олимпиады - 80. А, тут... :) да при таких глазах... :)
Не надо маскотов, достаточно обыграть буквы Я(рославский) и Ш(инник), обе буквы вполне себе читаются как королевские, тем более темно-синий-чёрный фон ( так же относится к статусному) букву Ш в виде короны и Я(как вензель) золотым цветом! И ништяг! Будут играть не как медведи, а простите за пафос - короли футбола.! :)