«Борьба была острой»: трансляция церемонии из Красноярска, где Медведев закрывает Универсиаду

Следующая Универсиада пройдет в 2021 году в Люцерне, Швейцария
Большой спортивный праздник — XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года — завершился в
Красноярске. Сегодня состоялся один из лучших и самых интригующих матчей всей Универсиады — хоккейный финал между Россией и Словакией, в результате которого золото выиграла Россия со счетом 2:1.
Что мы имеем в итоге? 11 дней, больше сотни медалей, горечь поражений и радость побед. За плечами десятки игр и потрясающее открытие. Пришла пора заканчивать. Сегодня мы вместе с вами будем следить за церемонией закрытия красноярской Универсиады. Нам всем будет немного грустно, но что поделать? Поехали...
Мужчины и женщины из Швейцарии несут огромные колокола, которые призваны отсылать вас к теме Швейцарии, альп, коров и колокольчиков на шеях коров. Такие штуки весят до 25 кг.
Можно сказать, нас немного познакомили с традициями и эпосом Швейцарии. Колокола зазывают гостей на Универсиаду в Люцерну.
Горн будто превратился в клюшку. Или в снаряд для керлинга. Очень интересный ход.
Начинается, наконец-то, творческая часть. Она посвящена Люцерну. Выступает швейцарский артист, который играет на альпийском рожке.
Очень необычное и интересное звучание. Похоже чем-то на выступление нашего Гуруде, который на открытии выступал в образе шамана.
А поет швейцарская певица, которую сравнили с нашей Пелагеей. Ее зовут Хельветия. Она поет «Калинку-Малинку»!
Мэр Люцерны рассказывает о своем городе, говорит, что Центральная Швейцария не может сравниваться с Красноярском, но это крупный туристический центр, находится на берегу люцернского озера и в пригорьях альп.
— У нас красивый ландшафт, хорошая природа, экономическая стабильность, — делится мэр.
Сейчас будет церемония передачи флага Универсиады. Для этого пригласили мэра Красноярска Сергея Ерёмина, который передает его Олегу Матыцину, а тот, в свою очередь, мэру города Люцерна в Швейцарии, где пройдет следующая Универсиада.
Матыцын объявил Универсиаду в Красноярске официально закрытой. Звучит гимн FISU. Опять все встают.
Гимн исполняет хор студентов семи красноярских вузов.
Президент FISU благодарит Красноярск за атмосферу университетского спорта. И отдельно благодарит волонтеров.
— Теплом своих сердец они могли растопить снег на улицах Красноярск.
Кажется, кто-то на трибунах плачет.
Выступает Дмитрий Медведев. Во-первых, он назвал Красноярск столицей Сибири (передаем привет Новосибирску!).
Во-вторых, говорит, что самая важная победа — общая, которую одержали участники, волонтеры, зрители, судьи и врачи, словом, все, кто вложил в нее силу и душу.
— Борьба была острая....Главное в спорте — благородство и стойкость, командный дух, самоотдача и абсолютная верность принципам честной игры, — говорит Медведев.
Премьер пригласил иностранцев чаще приезжать в Россию.
— В современном мире нас постоянно пытаются разделить и противопоставить. Мы постоянно сталкиваемся с предвзятым отношением одних государств к другим. Но такие праздники дают нам надежду, что проблемы — на время, а не навсегда, — завершает Дмитрий Анатольевич.
Поет группа BOGACHI из Екатеринбурга. Песня посвящена волонтерам Универсиады.
На летней Универсиаде в Казани они исполняли официальный гимн Студенческих игр.
Показывают ролик, посвященный волонтерам. Эти ребята и правда молодцы! Их улыбки и веселый настрой заряжали весь городо позитивом. Кстати, в эти дни в Красноярске был негласный флешмоб «Дай пятеру волонтеру» — то есть надо было отбивать «пять», когда вы проходите мимо них. Это было мило.
А талисманом была Юлайка.
Идёт сборная России, а премьер Дмитрий Медведев радостно машет им с трибун.
Всего на игры Универсиады было продано билетов на 81 млн рублей — это абсолютный рекорд за всю историю Универсиад, включая летние. Ого!
К слову, на организацию Универсиады по предварительным данным потратили 80 млрд рублей.
Начинается парад спортсменов. Впереди идут милые снеговички в объемных костюмах, а за ними — уже все сборные. Сейчас идет перечисление всех стран-участниц Универсиады.
Играет гимн Российской Федерации. Люди на трибунах поют, конечно же, стоя. И вы тоже встаньте.
Кстати, гимн пели артисты Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского.
Закрывать Универсиаду будет премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Рядом с ним — президент FISU Олег Матыцын.
Напомним, что на открытии присутствовал президент Владимир Путин.
Первый эпизод закрытия называется «Энергия». Мальчики и девочки, парни и девушки в цветных костюмах зажигательно танцуют перед зрителями.
Среди танцующих и тех, кто готовил номер — именитая фигуристка Аделина Сотникова. Ребята составляют цифры 2019. Мы успели запечатлеть единичку.
Комментаторы «Матч ТВ» напоминают, что лидером медального зачета является Россия с 112 медалями, а еще о том, что лучшей спортсменкой стала Алиса Жамбалова, лыжница из Улан-Удэ, которая завоевала 4 золотых медали.
Обратный отсчет. Церемония закрытия начинается.
И еще одно фото с подготовки к церемонии закрытия. Прекрасные женщины с куполами на голове. Интрига нарастает. Церемония открытия начнется через 5 минут.
Наши корреспонденты уже на месте: люди начали занимать свои места, ведущие готовятся. Интересно, что нас ждет на закрытии?
Дмитрий Медведев, кстати, на удивление живо смотрел за победой сборной России в финальном матче по хоккею с шайбой против словаков. А после даже сам награждал победителей.
И, конечно, необходимо вспомнить про самых ярких спортсменов этой Универсиады. На зимние игры приехали десятки спортсменов из южных стран. Одной из самых запоминающихся спортсменок стала Захра Лари из ОАЭ. Ей первой в мире разрешили выступать на фигурном катании в хиджабе, раньше же за это снимали баллы. И хоть Захра и не заняла никаких призовых мест, она запомнилась всем как девушка с обворожительной улыбкой и большим стремлением заниматься тем, что она любит, несмотря ни на что.
А тренер Захры — девушка из Канска (Красноярский край), Александра Иевлева, сама в прошлом участница Универсиады.
Еще одни безусловно яркие спортсмены — фигуристы из Бразилии. Фигурист Лаерте Руана де Оливейра де Лима начал заниматься фигурным катанием всего полтора года назад. Тренировки проводит на катке в торговом центре. Универсиада в Красноярске стала для него первым крупным соревнованием.
А его партнер по сборной — Ана Карла Деккоттигнис — занимается фигурным катанием 9 лет, но она стала худшей спортсменой этой Универсиады.
— Да, я упала, но это часть фигурного катания, ничего страшного, — отметила Декоттинье. — Я очень горжусь собой — это мой первый старт в России, очень высокий уровень соревнований, и я сделала все, что было в моих силах. Могу сказать, что моя мечта исполнена. Не важно, какое место я займу, — пусть даже последнее, ничего. Главное — я здесь, — цитирует Ану ТАСС.
Самой титулованной спортсменой этой Универсиады стала лыжница из России, 24-летняя Алиса Жамбалова родом из Республики Бурятия. У нее 4 золотые медали.
Церемония закрытия Универсиады начнется ровно в 20:00, а мы пока вспомним самые яркие и интересные моменты прошедших Студенческих игр.
Красноярцы и гости города испытали массу неподдельных эмоций от напряженных матчей, не менее яркие эмоции испытывали и сами спортсмены, посмотрели на потрясающий французский театр, когда про главному проспекту шагали четырехметровые медведи. А чего стоят костюмы болельщиков, например, ребят из социального центра который пришли на хоккей в костюме героев картин Сурикова или трогательная история об операторе красноярского телеканала, который мечтал увидеть финал по хоккею с мячом на красноярской Универсиаде, но скончался за полгода до начала Универсиады, поэтому его коллеги взяли его фото с собой на матч и «показали» ему финал.
И, пожалуй, самая добрая и смешная история этой Универсиады о болельщице, которая пришла на керлинг будучи глубоко беременной, и так распереживалась за спортсменов, что начала рожать прямо на матче. Девушку увезли в роддом и она родила здорового малыша, которого назвали Кириллом.