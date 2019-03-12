«Борьба была острой»: трансляция церемонии из Красноярска, где Медведев закрывает Универсиаду Игры шли с 1 по 12 марта, Россия первая в медальном зачете

Большой спортивный праздник — XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года — завершился в



Красноярске. Сегодня состоялся один из лучших и самых интригующих матчей всей Универсиады — хоккейный финал между Россией и Словакией, в результате которого золото выиграла Россия со счетом 2:1.



Что мы имеем в итоге? 11 дней, больше сотни медалей, горечь поражений и радость побед. За плечами десятки игр и потрясающее открытие. Пришла пора заканчивать. Сегодня мы вместе с вами будем следить за церемонией закрытия красноярской Универсиады. Нам всем будет немного грустно, но что поделать? Поехали...