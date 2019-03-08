Определился соперник ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф

В Москве закончился матч ¼ финала прей-офф КХЛ между столичным «Спартаком» и питерским СКА. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды с берегов Невы. Они по правилам лиги и станут соперником ярославского «Локомотива» во втором раунде. Также известно, что ЦСКА во втором раунде будет играть с «Динамо».

— Наша команда пробилась во второй раунд плей-офф после четырёх побед в первом раунде с командой «Сочи», — напомнили в хоккейном клубе «Локомотив».



Последнюю игру с сочинцами «железнодорожники» сыграли вчера. Ранее мы писали об итогах того поединка.

