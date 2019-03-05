Салак вернулся в ворота «Локомотива» и помог одержать победу над «Сочи»

Сегодня ярославский «Локомотив» и ХК «Сочи» провели очередной поединок в плей-офф. «Железнодорожники» проиграли две предыдущие встречи и позволили южанам сравнять счет в серии и всё начинать сначала. При этом психологическое преимущество явно перешло к соперникам «Локомотива». Это понимал и тренерский штаб ярославцев, поэтому решил сильно перетряхнуть состав и даже сменить голкипера. Молодой Илья Коновалов уступил место на посту № 1 чеху Александру Салаку.



Перестановки положительно сказались на игре подопечных Дмитрия Квартальнова. В первом периоде зрители шайб не увидели, зато во втором игровом отрезке их было сразу три. И все три побывали в воротах «Сочи». Сначала Брэндон Козун замкнул передачу Артура Каюмова, а затем уже сам молодой нападающий прицельно бросил в «девятку». Третий гол, который записал на свой счет Даниил Апальков, стал для гостей приговором.

